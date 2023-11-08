明年名義薪酬升幅持平 料通脹升溫 港僱員實際薪酬增1.7%

外圍環境未明，香港經濟逐步復甦但增速較預期慢，有調查顯示，香港僱員在2023年的實際薪酬增長為1.8%，在亞太地區的排名居中游，並預計在2024年香港僱員的薪酬增長為1.7%，較今年下降0.1個百分點，低於亞太地區的平均水平2.2%。
人力資源管理顧問機構ECA International(ECA)公布最新薪酬趨勢調查報告，報告於8至9月做調查，涵蓋約70個國家及城市的360家跨國企業，當中香港涉115家企業。結果顯示2023年香港僱員薪酬名義上的增長為4%，扣除通脹，實際薪酬增加1.8%；預期2024年名義薪酬增幅與2023年相同，但考慮到明年的通脹率預計達2.3%，故香港僱員的實際薪酬增長只有1.7%。
ECA亞洲區域總經理夏力信表示，今年香港僱員名義薪酬增長為4%，回復至疫情前水平，而香港目前的勞動市場較緊張。企業決定是否加薪及相關幅度時，除考慮公司業績外，亦要考慮調薪幅度能是否挽留人才，如企業的名義薪酬增長少於今年水平(4%)或會導致員工離職，故預期明年名義薪酬加幅將與今年相同，惟考慮到明年通脹較今年高，故明年的實際薪酬增長較今年少0.1百分點。
他又稱，香港與新加坡在今明兩年的名義薪酬增幅均為4%，但新加坡今年通脹率較高、達5.5%，實際薪酬錄得-1.5%，令香港實際薪酬增長遠高於新加坡，故對香港吸引人才抱正面態度，並相信香港受惠於較低的通脹率及較鄰近地區高的實際薪酬增長，是吸引人才的主要因素。
中國大陸受惠低通脹 實際薪增幅較高
夏力信指，亞太地區今年的實際薪酬增長再次超越全球其他地區，從全球實際薪酬增長最高的12個地區中，亞太區佔9席；預計亞太區明年的平均實際薪酬增長為2.2%，較全球平均增幅水平1%高逾一倍。他續指，數據顯示亞太區經濟復蘇的情況穩定樂觀，除香港外，預計大中華地區內大部分地區明年的實際薪酬增幅均位居全球前10名；另值得留意的是，中國大陸僱員2023年的名義薪酬錄得5.3%的增幅，但區內今年的通脹率為亞太區內最低，故其今年的實際薪酬增幅則為4.6%，位居全球第三名及亞太地區第二名，預計明年4.1%，繼續位列前三。