明年名義薪酬升幅持平 料通脹升溫 港僱員實際薪酬增1.7%

外圍環境未明，香港經濟逐步復甦但增速較預期慢，有調查顯示，香港僱員在2023年的實際薪酬增長為1.8%，在亞太地區的排名居中游，並預計在2024年香港僱員的薪酬增長為1.7%，較今年下降0.1個百分點，低於亞太地區的平均水平2.2%。

人力資源管理顧問機構ECA International(ECA)公布最新薪酬趨勢調查報告，報告於8至9月做調查，涵蓋約70個國家及城市的360家跨國企業，當中香港涉115家企業。結果顯示2023年香港僱員薪酬名義上的增長為4%，扣除通脹，實際薪酬增加1.8%；預期2024年名義薪酬增幅與2023年相同，但考慮到明年的通脹率預計達2.3%，故香港僱員的實際薪酬增長只有1.7%。