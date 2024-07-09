明年收回大欖隧道專營權 政府擬減隧道費提3方案

大欖隧道專營權明年5月屆滿，政府建議收回後減隧道費，當中提出3個方案包括「分時段收費」。政府指，大欖隧道的收費調整方案須力求平衡，在回應市民下調收費的訴求同時，亦要顧及其預期交通效果，發揮隧道紓緩屯門公路以至吐露港公路繁忙交通的作用，及避免因收費過低而引致大塞車影響。
目前大欖隧道私家車和的士收58元，輕型貨車至重型貨車收64至79元，公共或私家小巴至巴士介乎126至213元。政府向立法會提交文件，擬議收費3個情景。首兩個情景採用固定收費模式，情景一︰為私家車、的士及其他商用車收費減至45元；即私家車和的士收費減幅為約22%，其他商用車輛收費的減幅介乎約30%至約79%。政府指，若以此收費，料大欖隧道的車流量將上升並盡用其容車量，但隧道仍維持交通暢順，亦可紓緩屯門公路以至吐露港公路的交通。
情景二︰私家車、的士及其他商用車輛將收費下調至35元。但大幅減費會誘發過量的額外車流，繁忙時段的車流量將會超過其容車量約5%或以上，隧道入口會出現長約700米車龍；額外車流將增加隧道附近的主要幹道和元朗區內道路的交通壓力。情景三︰分時段收費，私家車繁忙時段收費45元、一般時段收35元、非繁忙時段費20元，減幅約22%至66%，的士全日劃一收30元，減幅48%；貨車和巴士等商用車輛全日劃一收費45元，減幅介乎30%至79%不等，與3條過海隧道現時對各車輛類別的收費安排一致。政府指，若以此情景的收費安排，調控交通的效果預計未必如過海隧道般明顯，並預期此收費情景的整體交通情況與情景一相若，但整體隧道費收入將減少。