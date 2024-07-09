明年收回大欖隧道專營權 政府擬減隧道費提3方案

大欖隧道專營權明年5月屆滿，政府建議收回後減隧道費，當中提出3個方案包括「分時段收費」。政府指，大欖隧道的收費調整方案須力求平衡，在回應市民下調收費的訴求同時，亦要顧及其預期交通效果，發揮隧道紓緩屯門公路以至吐露港公路繁忙交通的作用，及避免因收費過低而引致大塞車影響。

目前大欖隧道私家車和的士收58元，輕型貨車至重型貨車收64至79元，公共或私家小巴至巴士介乎126至213元。政府向立法會提交文件，擬議收費3個情景。首兩個情景採用固定收費模式，情景一︰為私家車、的士及其他商用車收費減至45元；即私家車和的士收費減幅為約22%，其他商用車輛收費的減幅介乎約30%至約79%。政府指，若以此收費，料大欖隧道的車流量將上升並盡用其容車量，但隧道仍維持交通暢順，亦可紓緩屯門公路以至吐露港公路的交通。