明年起將423定為香港全民閱讀日

為響應4月23日世界閱讀日，康樂及文化事務署香港公共圖書館舉辦「4．23世界閱讀日：悅閱嘉年華暨4．23世界閱讀日創作比賽頒獎禮」，透過一連串精彩活動與市民分享閱讀樂趣。文化體育及旅遊局長楊潤雄在頒獎禮宣布，明年起，將每年4月23日定為香港全民閱讀日，向市民推廣閱讀的好處。為推動全城閱讀，香港公共圖書館將與不同持份者合作，在未來的香港全民閱讀日舉行全港性大型閱讀活動。

全民閱讀日大型活動

活動包括舉辦作家及名人閱讀分享會或閱讀推廣活動、在各區圖書館設置特色布置、透過主題活動及推介書籍營造閱讀氛圍、與學校及出版業界合作在圖書館以外舉辦閱讀推廣活動等。由小型活動車特別設計而成的「喜」動圖書館也會到訪社區，舉行專題書籍展覽，並透過電子閱讀體驗推廣電子閱讀。

