明年起將423定為香港全民閱讀日

為響應4月23日世界閱讀日，康樂及文化事務署香港公共圖書館舉辦「4．23世界閱讀日：悅閱嘉年華暨4．23世界閱讀日創作比賽頒獎禮」，透過一連串精彩活動與市民分享閱讀樂趣。文化體育及旅遊局長楊潤雄在頒獎禮宣布，明年起，將每年4月23日定為香港全民閱讀日，向市民推廣閱讀的好處。為推動全城閱讀，香港公共圖書館將與不同持份者合作，在未來的香港全民閱讀日舉行全港性大型閱讀活動。
全民閱讀日大型活動
活動包括舉辦作家及名人閱讀分享會或閱讀推廣活動、在各區圖書館設置特色布置、透過主題活動及推介書籍營造閱讀氛圍、與學校及出版業界合作在圖書館以外舉辦閱讀推廣活動等。由小型活動車特別設計而成的「喜」動圖書館也會到訪社區，舉行專題書籍展覽，並透過電子閱讀體驗推廣電子閱讀。
4．23世界閱讀日創作比賽接逾1,800份作品
另外，署方表示，本年度的「4．23世界閱讀日創作比賽」以「閱讀好滋味」為主題，參賽作品逾1,800份。參賽者透過畫作、閱讀報告和散文，分享對飲食和生活的體驗與感受。同時，廣東省立中山圖書館、深圳圖書館、深圳少年兒童圖書館和澳門公共圖書館以同一主題舉辦比賽，以加強粵港澳大灣區的文化交流。
4．23世界閱讀日悅閱嘉年華設魔術表演互動故事劇場
至於「4．23世界閱讀日悅閱嘉年華」則有魔術表演、互動故事劇場、「與作家會面」講座，「以糖畫說故事」活動，以及著名導演、編劇及演員彭秀慧的閱讀心得環節。此外，香港公共圖書館故事大使今日在六間分區圖書館主持世界閱讀日共讀故事坊，分享經典的中國歷史人物故事，讓市民享受愉快的故事時光。