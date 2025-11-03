明年1.25起乘客須佩戴安全帶　區家傑：企位乘客有其他方法保障安全

運輸署今日（3日）提醒，明年1月25日起，所有新登記的公共交通工具和商用車輛的乘客座位都要安裝安全帶。如座位已安裝安全帶，無論車輛是否新登記，乘客均須佩戴。如果違反規定，最高可判罰款5,000元及監禁3個月。 涉及車輛包括專營巴士、私家巴士、小巴、學生服務車輛、貨車，以及特別用途車輛。運輸署提醒，15歲以下乘客如在貨車後座或特別用途車輛乘客座位未佩戴安全帶，但司機仍駕駛，司機最高可處罰款2,000元，所有乘客則須為佩戴安全帶自行負責。

運輸署提及，為加強保障學童及平衡業界的營運需要，現有學生服務車輛須於2028年12月31日前，在所有乘客座位加裝安全帶及保護式座椅。在2028年底起，未符合規定的車輛，將不可接載學生。專營巴士方面，運輸署補充，所有新購入的巴士自2018年7月起已在所有座位安裝安全帶，營辦商亦已為約1,900輛現有巴士的上層所有座位加裝安全帶。 最多2部流動電訊裝置 另外，運輸署表示，由明年1月25日起，任何司機駕駛時不可在前方放置多於2部流動電訊裝置，包括流動電話、平板及手提電腦，而有關裝置的屏幕對角長度不可超過19厘米。此外，流動電訊裝置不能阻礙司機目視道路及交通情況，以及對觀察路況用的鏡、裝置或攝像顯示器的視線。運輸署指，違反上述規定的司機最高可判處罰款2,000元。