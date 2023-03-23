明德國際醫院擬擴建增加護病房　醫管局病人往做手術將可享優惠

擁有過百年歷史的私家醫院明德國際醫院，現時擁有兩間加護病房，院方計劃未來增加多一間加護病房，以便接收更多病情稍為複雜的病人。醫院大樓現被評為二級歷史建築，該院醫療營運總經理張莉指，疫情前已有構思擴建醫院設施，但承認工程本身有難度，包括有否空間容納更多儀器等。
第五波疫情期間，本港各間公立醫院均超出負荷，其後私家醫院騰出床位接收公院轉介病人。明德國際醫院當時撥出20%病床，合共接收近80名病人。該院醫務行政總監張永基稱，接收公院病人所需時間涉及多種因素，當時該院每周7日均會收症，又稱日後如再出現類似疫情，可汲取今次經驗做得更好。
推定額收費盼做到「明碼實價」
本港社會幾乎全面復常，明德國際醫院未來會繼續專注發展5個專科，並將增加已包含醫生費和醫院費的「定額收費套餐」。醫院業務拓展總經理湯可因說，希望病人可在接受治療前清晰了解整體收費和包括的服務和診療項目，做到「明碼實價」的效果，「每個病人嚟到都可以問一張報價單，預計到收費係點樣。」張莉補充說，項目源於該院希望提升收費透明度，並非政府提出的要求。
另外，醫院亦計劃向正輪候醫管局診症的病人，提供手術九折優惠，細節仍有待擬定。湯可因指，以往同類優惠只包括照X光，新優惠將不會設限額，「只要有喺醫管局排隊，過嚟就可以有九折。」