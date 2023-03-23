明德國際醫院擬擴建增加護病房　醫管局病人往做手術將可享優惠

擁有過百年歷史的私家醫院明德國際醫院，現時擁有兩間加護病房，院方計劃未來增加多一間加護病房，以便接收更多病情稍為複雜的病人。醫院大樓現被評為二級歷史建築，該院醫療營運總經理張莉指，疫情前已有構思擴建醫院設施，但承認工程本身有難度，包括有否空間容納更多儀器等。

第五波疫情期間，本港各間公立醫院均超出負荷，其後私家醫院騰出床位接收公院轉介病人。明德國際醫院當時撥出20%病床，合共接收近80名病人。該院醫務行政總監張永基稱，接收公院病人所需時間涉及多種因素，當時該院每周7日均會收症，又稱日後如再出現類似疫情，可汲取今次經驗做得更好。