明愛七旬翁遭「餵錯餐」鯁喉亡，調查報告指醫護對有關術語有不同解讀

明愛醫院今年3月發生「餵錯餐」醫療事故，一名75歲男病人懷疑被錯餵正常餐導致「鯁喉」，其後搶救無效死亡。根源分析委員會提交調查報告，認為今次事件的根本原因是醫護人員對飲食指示的術語有不同解讀，建議統一對有關術語的解讀，並就此與醫護人員溝通。

死者有高血壓及認知障礙症病史、缺乏溝通能力，今年2月28日因腹部脹痛及無法排便而入院。病人自2月起由進食碎餐改為糊餐，因應病人情況好轉，他於3月2日由禁食轉為流質飲食。3月3日，醫生的醫囑將其飲食指示改為DAT（即可耐受飲食的英文術語），計劃讓病人恢復日常可進食的膳食，而護士將有關術語理解為正餐。病人被餵食期間鯁喉，經搶救後不治，於同日下午離世。



根源分析委員會認為事件亦涉及多項因素，包括醫護人員在釐清飲食指示方面缺乏溝通；部分電子系統內的標準膳食種類包含可耐受飲食的英文術語，可能導致醫護人員認為有關指示屬於特定的膳食種類。此外，有關術語在部分護理教學教材內的意思等同正餐，這可能導致在日常臨床實踐中出現不同的理解。