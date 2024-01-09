明愛專上學院升格「聖方濟各大學」 香港首有天主教大學

明愛專上學院 (明愛專上學院官網)

行政長官會同行政會議今日（9日）批准，教育局常任秘書長已根據《專上學院條例》（第320章）批准明愛專上學院（明專）的英文及中文名稱分別更改為「Saint Francis University」及「聖方濟各大學」。明專是第4間取得大學名銜的自資專上院校，成為繼樹仁大學、恒生大學後，本港第3間私立大學，亦是香港首間天主教大學。 教育局局長蔡若蓮祝賀明專，她稱向明專授予大學名銜，不僅標誌着明專邁進新里程，亦充分印證政府致力推動公帑資助和自資專上教育界別並行發展，從而為年輕人提供優質、靈活及多元的升學路徑。她相信自資專上界別會繼續在培育人才方面擔當關鍵的角色，以支持香港的人力需求及進一步發展成為國際專上教育樞紐。

明專為評估其是否已準備好成為私立大學，於去年邀請香港學術及職業資歷評審局（評審局）進行院校評審。評審局的結論認為明專已達到一所私立大學應有的水準。 今學年開辦13項專上課程 約3500名全日及兼讀學生 明專於1985年創立時名為明愛徐誠斌學院，並於2001年成為獲准開辦副學位課程的專上學院。該校在2010年獲得開辦學位課程的評審資格，翌年重新命名為明專。在2023/24學年，明專開辦13項經本地評審的自資專上課程，包括12項學士學位課程及一項碩士學位課程，共有約3,000名全日制學生及500名兼讀制學生。