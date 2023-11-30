明愛醫院病人轉房氧氣樽氣閥未開後離世　林志釉稱現不能指控無供氧致死

今日(30日)明愛醫院在記者會中交代，負責運送涉事病人的團隊由一名眼科醫生和兩名資深護士組成，3人均有超過10年年資，而在釐清事件前，現階段不會確立團隊中誰人對與錯，目前未有醫護人員需要停職。林志釉接受《am730》訪問稱，院方不公布責任誰屬做法正確，因現時若指明誰要為事件負責，便等同為事件下定論，而在清楚了解死因前，需要小心處理所謂責任的問題。

林志釉續說，病人轉送前的血氧含量已經下跌，運送過程缺乏氧氣固然不理想，如有細菌入血，但要調查病人的身體情況「係咪已經去到某個階段」，直言不能簡單以「A+B=C」評論今次事件。他又稱，據其了解安排病人轉院時，同時要處理接駁鹽水、血氧機和監察儀器，又要供應氧氣和處理排板等，相信過程中有低級錯誤可以避免。

用氧氣樽常見難歸類個別事件

不過，林志釉指每日每間醫院都有病人正使用氧氣樽，常見的程序難以歸類為個別事件，「雖然唔常見但稱唔上係單一事件」。對於明愛醫院即時作出改善，包括在氧氣樽上新增使用指引紙牌，他直言醫護若有訓練便毋須閱讀該指引牌，「冇做就係冇做，等於有指標畀你睇都冇睇」，又指日後如依賴即將引入的智能氧氣樽去檢查開關而不靠人手，只是把事故「等待幾時會再發生」。