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2023-11-30 17:36:18

明愛醫院病人轉房氧氣樽氣閥未開後離世　林志釉稱現不能指控無供氧致死

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明愛醫院醫療事故涉及氧氣樽氣閥未打開。(鍾式明攝)

明愛醫院醫療事故涉及氧氣樽氣閥未打開。(鍾式明攝)

明愛醫院發生嚴重醫療事故，一名79歲男病人轉送深切治療部期間，流動氧氣樽供氧的氣閥未有開啟，病人最終死亡。香港病人政策連線主席林志釉認為，今次事件無可厚非是一個嚴重缺失、低級錯誤，但病人本身病情亦惡化，在釐清沒有供氧是否與病人離世有必然、直接或間接的關係前，不能直接定奪因沒有打開氣閥導致病人死亡。

林志釉認為，現時不能直接定奪因沒有打開氣閥導致病人死亡。(資料圖片／蘇文傑攝) 明愛醫院醫療事故涉及的氧氣樽，現已額外設置使用指引提示卡。(鍾式明攝) 明愛醫院醫療事故涉及的氧氣樽，可以調較供氧量。(鍾式明攝) 明愛醫院醫療事故涉及氧氣樽氣閥未打開，院方表示未確定責任誰屬。(鍾式明攝) 明愛醫院醫療事故涉及氧氣樽氣閥未打開。(鍾式明攝)

今次要小心處理責任問題

今日(30日)明愛醫院在記者會中交代，負責運送涉事病人的團隊由一名眼科醫生和兩名資深護士組成，3人均有超過10年年資，而在釐清事件前，現階段不會確立團隊中誰人對與錯，目前未有醫護人員需要停職。林志釉接受《am730》訪問稱，院方不公布責任誰屬做法正確，因現時若指明誰要為事件負責，便等同為事件下定論，而在清楚了解死因前，需要小心處理所謂責任的問題。

林志釉續說，病人轉送前的血氧含量已經下跌，運送過程缺乏氧氣固然不理想，如有細菌入血，但要調查病人的身體情況「係咪已經去到某個階段」，直言不能簡單以「A+B=C」評論今次事件。他又稱，據其了解安排病人轉院時，同時要處理接駁鹽水、血氧機和監察儀器，又要供應氧氣和處理排板等，相信過程中有低級錯誤可以避免。

用氧氣樽常見難歸類個別事件

不過，林志釉指每日每間醫院都有病人正使用氧氣樽，常見的程序難以歸類為個別事件，「雖然唔常見但稱唔上係單一事件」。對於明愛醫院即時作出改善，包括在氧氣樽上新增使用指引紙牌，他直言醫護若有訓練便毋須閱讀該指引牌，「冇做就係冇做，等於有指標畀你睇都冇睇」，又指日後如依賴即將引入的智能氧氣樽去檢查開關而不靠人手，只是把事故「等待幾時會再發生」。

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