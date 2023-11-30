明愛醫院病人轉ICU期間氧氣樽氣閥未開啟亡　院方致歉將換智能氧氣樽 (更新)

【16:00更新】新增明愛醫院交代事件
明愛醫院一名79歲眼科男病人，在被運送深切治療部期間，使用的氧氣樽氣閥未有開啟，病人其後死亡，個案呈報死因裁判官跟進。九龍西醫院聯網今午(30日)見傳媒交代事件，稱向死者家屬致以慰問及致歉，在未釐清來龍去脈前，暫不會斷定涉事醫護人員的責任，並透露下年將增添智能氧氣樽，希望能夠減少同類情況發生。
院方指，涉事的是一名79歲眼科病人，過去曾接受胃潰瘍手術及疝氣手術，亦曾多次因腸阻塞問題入院接受治療。原定昨日接受眼科預約手術，惟周二(28日)病人情況轉差，出現血氧飽和度下降情況。醫護人員為病人安排氧氣治療，經檢查懷疑出現腸阻塞情況，鑑於病人情況持續惡化，決定將病人由眼科病房轉往深切治療部，轉送的5分鐘期間，病人血氧飽和度持續下降，在抵達深切治療部後發現氧氣樽氣閥在運送期間未有開啟，病人在運抵深切治療部後，獲安排氧氣供應，醫護人員為病人插喉搶救，惟病人情況持續惡化，同日中午12時50分離世。
院方補充，在及後搶救過程中，為病人插喉時發現有很多嘔吐物，為病人血液種菌亦種出與腸道有關的細菌，有細菌入血的跡象。
暫未有醫護需停職
明愛醫院行政總監屈銘伸指，病人因為血氧和血壓下降，由5樓病房轉送至8樓的深切治療部，期間由病房供氧改為以氧氣樽供氧，5分鐘後在抵達病房時發現氧氣樽氣閥未有打開。他稱對涉事病人來說，氧氣是一種補貼，不是唯一維生的舉措，院方會成立根源分析委員會調查，並將個案轉交死因裁判官跟進，強調出現有關事件，整個團隊都要負責，惟確立事實前，不會斷定負責運送的1名眼科醫生及2名病房護士的責任。
事件已向醫管局通報
院方非常重視事件，已向醫管局通報，並成立委員會撤查及檢視病人運送流程，又說在接駁氧氣管通後，打開氧氣樽氣閥前會因為有殘餘氧氣，而聽到氧氣流動的聲音，惟避免同類事件再次發生，亦已提示所有需要接觸涉事類型氧氣樽的醫護人員，正確運用氧氣樽，並向部門主管示範如何使用，並將兩張使用氧氣樽的提示卡放置在每瓶氧氣上。