明愛醫院75歲長者哽喉身亡　疑因溝通失誤致餵錯食物

明愛醫院發生醫療事故，涉及一名因腸塞需接受手術的長者，懷疑由於人為溝通失誤，導致向患者餵錯食物導致「哽親」，搶救後不幸離世。院方已與家屬會面、交代及致歉，並會提供適當協助。
患有高血壓及認知障礙
該名病人75歲，上月28日因肚脹及便秘入住明愛，患有高血壓及認知障礙，據紀錄去年開始吃「免治餐」，上月起開始吃糊狀食物。病人入院後最初需禁食及靜脈注射以補充水份，及後情況好轉及可排大便，醫生認為可開始吃流質食物，前日(3日)經評估後認為可吃「平時食物」，故醫生在紀錄上寫「DAT」，但相信負責護士及醫生溝通上出現問題，誤以為可吃故安排正常餐。
搶救期間曾恢復脈搏
當護士學生按指示餵食病人時，一開始小口餵食及評估能否吞嚥，之後病人咳嗽，護士學生隨即停止餵食並通知護士及醫生，隨即採取急救措施，包括為他戴上氧氣面罩及進行心外壓，使用喉管時發現有食物堵塞，於是將食物夾出，搶救期間曾恢復脈搏，可惜直到下午1時半證實死亡。
將成立根源分析委員會跟進
DAT是常用指示，但照顧病人不能只寫一個字在排板，病人隨時可能有變化，因此團隊需要溝通，而該名負責護士及護士學生分別有4年年資及為五年級學生，目前在休假當中。事件會轉介到死因庭進入司法程序，亦將成立根源分析委員會跟進，希望在8周內完成報告及提出改善措施。
明愛醫院事故時序表
- 2月28日：病人入住明愛醫院外科病房
- 3月3日早上：獲指示可恢復進食
- 3月3日中午：病房開始派發午餐
- 12:00：護士學生向75歲男病人一對一餵食
- 12:00-12:03：75歲男病人出現咳嗽
- 12:03：醫護團隊開始搶救
- 12:39：病人一度恢復心跳
- 13:30：病人宣告死亡