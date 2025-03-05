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2025-03-05 15:40:12

明愛醫院75歲長者哽喉身亡　疑因溝通失誤致餵錯食物

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明愛醫院75歲長者哽喉身亡，疑因溝通失誤致餵錯食物。(鍾式明攝)

明愛醫院75歲長者哽喉身亡，疑因溝通失誤致餵錯食物。(鍾式明攝)

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明愛醫院發生醫療事故，涉及一名因腸塞需接受手術的長者，懷疑由於人為溝通失誤，導致向患者餵錯食物導致「哽親」，搶救後不幸離世。院方已與家屬會面、交代及致歉，並會提供適當協助。

患有高血壓及認知障礙

該名病人75歲，上月28日因肚脹及便秘入住明愛，患有高血壓及認知障礙，據紀錄去年開始吃「免治餐」，上月起開始吃糊狀食物。病人入院後最初需禁食及靜脈注射以補充水份，及後情況好轉及可排大便，醫生認為可開始吃流質食物，前日(3)經評估後認為可吃「平時食物」，故醫生在紀錄上寫「DAT」，但相信負責護士及醫生溝通上出現問題，誤以為可吃故安排正常餐。

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醫院管理局九龍西醫院聯網服務總監（質素及安全）張偉文、九龍西聯網總監羅振邦及明愛醫院行政總監關慧敏。(鍾式明攝) 醫院管理局九龍西醫院聯網服務總監（質素及安全）張偉文、九龍西聯網總監羅振邦及明愛醫院行政總監關慧敏。(鍾式明攝) 醫院管理局九龍西醫院聯網服務總監（質素及安全）張偉文及九龍西聯網總監羅振邦。(鍾式明攝)

搶救期間曾恢復脈搏

當護士學生按指示餵食病人時，一開始小口餵食及評估能否吞嚥，之後病人咳嗽，護士學生隨即停止餵食並通知護士及醫生，隨即採取急救措施，包括為他戴上氧氣面罩及進行心外壓，使用喉管時發現有食物堵塞，於是將食物夾出，搶救期間曾恢復脈搏，可惜直到下午1時半證實死亡。

將成立根源分析委員會跟進

DAT是常用指示，但照顧病人不能只寫一個字在排板，病人隨時可能有變化，因此團隊需要溝通，而該名負責護士及護士學生分別有4年年資及為五年級學生目前在休假當中。事件會轉介到死因庭進入司法程序，亦將成立根源分析委員會跟進，希望在8周內完成報告及提出改善措施。

 

明愛醫院事故時序表

  • 2月28日：病人入住明愛醫院外科病房
  • 3月3日早上：獲指示可恢復進食
  • 3月3日中午：病房開始派發午餐
    • 12:00：護士學生向75歲男病人一對一餵食
    • 12:00-12:03：75歲男病人出現咳嗽
    • 12:03：醫護團隊開始搶救
    • 12:39：病人一度恢復心跳
    • 13:30：病人宣告死亡
建議諮詢醫生是否需要做腸檢查的6種情況，包括大便帶血及便秘。（am730製圖） 建議諮詢醫生是否需要做腸檢查的6種情況，包括大便帶血及便秘。（am730製圖） 建議諮詢醫生是否需要做腸檢查的6種情況，包括大便帶血及便秘。（am730製圖） 建議諮詢醫生是否需要做腸檢查的6種情況，包括大便帶血及便秘。（am730製圖） 建議諮詢醫生是否需要做腸檢查的6種情況，包括大便帶血及便秘。（am730製圖） 建議諮詢醫生是否需要做腸檢查的6種情況，包括大便帶血及便秘。（am730製圖）

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