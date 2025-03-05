明愛醫院75歲長者哽喉身亡　疑因溝通失誤致餵錯食物

明愛醫院發生醫療事故，涉及一名因腸塞需接受手術的長者，懷疑由於人為溝通失誤，導致向患者餵錯食物導致「哽親」，搶救後不幸離世。院方已與家屬會面、交代及致歉，並會提供適當協助。

患有高血壓及認知障礙

該名病人75歲，上月28日因肚脹及便秘入住明愛，患有高血壓及認知障礙，據紀錄去年開始吃「免治餐」，上月起開始吃糊狀食物。病人入院後最初需禁食及靜脈注射以補充水份，及後情況好轉及可排大便，醫生認為可開始吃流質食物，前日(3日)經評估後認為可吃「平時食物」，故醫生在紀錄上寫「DAT」，但相信負責護士及醫生溝通上出現問題，誤以為可吃故安排正常餐。