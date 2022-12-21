明日大嶼造價增至5800億 最快2033年入伙 建鐵路連接港大洪水橋

規劃多時的「明日大嶼」計劃，政府昨正式公布最新方案，建議交椅洲人工島採用三島設計，以「Y形」水道分隔各島。當局同時提出興建全長約13公里的港島西至大嶼山東北連接路，以及港島西至洪水橋鐵路，以連接人工島。總工程造價預算則增至5,800億元，賣地收入估算則下調至7,500億元。當局預計2025年底開始填海，最早2033年讓首批居民入伙。

發展局昨向立法會交代「明日大嶼」計劃最新詳情，建議1,000公頃的交椅洲人工島由兩個變成3個島嶼組成，以「Y形」水道分隔各島，保持鄰近水域的水流。整個項目將提供最多21萬個住宅單位，公私營房屋比例為七三比，料可容納50萬至55萬人口，並提供27萬個就業職位。人工島亦會以15分鐘生活圈概念劃分7個社區，每個佔地80至100公頃，由環保集體運輸系統連接。而核心商業區佔地約100公頃，位於較近港島西的A島，將提供約400萬平方米商業總樓面面積。

當局又提出興建長約13公里的港島西至大嶼山東北連接路，南段以海底隧道連接人工島和港島四號幹線，北段以高架橋或隧道由人工島通往大嶼山。當局同時計劃興建長約30公里的鐵路，由香港大學站經交椅洲人工島、欣澳至洪水橋，以接駁至港深西部鐵路(洪水橋至前海)。當局計劃道路建造工程與填海同步進行，於2033年完成，鐵路則須遲幾年才落成。發展局發言人解釋，鐵路新落腳點洪水橋，位處新界西較中間位置，更便利屯門和元朗居民；又稱明年上半年將就屯門西發展和龍鼓灘填海啟動規劃及工程研究，屆時或探討需否增加交通接駁。

