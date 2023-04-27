明日大嶼｜交椅洲人工島收7800份公眾意見 發展局：六成人支持項目

交椅洲人工島公眾諮詢上月底完結，發展局今日（27日）交代公眾諮詢具體數據，指截至今年3月31日，透過多個渠道收到約7800份公眾意見，當中60多份來自團體或組織；7800份意見中約6成表示支持項目、反對佔約兩成半、約一成半沒有明顯立場。

發展局長甯漢豪認為，獲六成意見書支持屬鼓舞，表示無論支持或反對意見，政府收集到的市民關注，都有助未來推展項目，重申項目已經過數次公眾參與及獲一定支持，政府才規劃及研究，指項目對香港未來發展重要，故應著眼如何做好，而非辯論「做與唔做」，希望今年第四季正式開展環評法定程序。

甯漢豪：反對交椅洲人工島的聲音有參考價值

對於綠色和平民調顯示，近半受訪者對人工島項目表示憂慮，甯漢豪指，每個團體以不同方法搜集意見，不評論其他調查結果，但政府舉辦的公衆參包括巡迴展覽和簡介會，接觸面相當廣，但反對聲音有參考價值，明年開始詳細工程設計，會整理好公衆意見，做好解説。

政府指交椅洲人工島專題網頁錄得超過20,000次瀏覽，甯漢豪指，不會因此沾沾自喜，會繼續增加公衆對項目了解，重申交椅洲人工島是香港未來土地供應的重要來源，本港要有充裕土地，才能在政策上創新，改善住屋和工作環境，引入有競爭力的產業。她指不應再停留於討論推展與否，而是應探討如何把項目做好。