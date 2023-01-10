明日大嶼｜土建會促政府留意用地需求變化　探討應對氣候變化能力

政府2018年提出「明日大嶼」發展計劃，去年公布擬在中部水域交椅洲一帶，填海興建人工島。土地及建設諮詢委員會今日(10日)舉行會議，聽取當局簡介人工島研究的初步建議。席上有委員建議，政府在繼續規劃及落實發展項目時，應留意對不同類型用地的需求變化，並探討進一步加強人工島的宜居度，以及應對氣候變化、提升生物多樣性的能力。

倡促進擬建交通與現有基建協同效應

委員會有委員指，計劃有空間促進擬議交通網絡與現有基建的協同效應，並表示應適時採取所需措施，處理對現有基建網絡乘載量的影響。鑑於項目對整個社會均有影響，委員認為政府應繼續與公眾及持分者保持溝通，並請及早就項目的融資安排，與銀行及金融業界展開交流和收集意見。

發展局局長甯漢豪感謝委員意見，解釋項目仍處於規劃及工程研究階段，當已平整的土地將近造好時，政府將因應當時情況，落實批地和建築工程的詳細實施方案和考慮相關政策，如為島上興建的房屋訂立適當單位面積下限。