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2025-02-12 16:11:03

明日大嶼｜大公文匯刊評論指淪「明日黃花」　發展局：文章不代表媒體立場

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現時東涌社區聯絡中心有展覽介紹交椅洲人工島計劃。(資料圖片)

現時東涌社區聯絡中心有展覽介紹交椅洲人工島計劃。(資料圖片)

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選委界立法會議員謝偉俊提出書面質詢，關注政府一直未有落實交椅洲人工島填海項目的動工日期，又引述上月大公文匯網發表「明日大嶼成明日黃花」的評論文章，該文章指出政府不得不放慢明日大嶼人工填海造地步伐，甚至不得不擱置發展計劃。

有關文章是個別人士投稿於相關媒體

發展局局長甯漢豪回覆質詢時說，有關文章是個別人士投稿於相關媒體，據了解並不代表該媒體的立場，更不代表政府的立場。她指出，交椅洲人工島是香港長遠發展需要的項目，政府正以穩慎態度推進項目，並會因應項目各個研究進展，以及政府各項造地及基建工程的優次排序及整體部署，籌劃項目的推展策略。

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政府早前宣布將交椅洲人工島的填海工程押後。(資料圖片) 現時東涌社區聯絡中心有展覽介紹交椅洲人工島計劃。(資料圖片) 現時東涌社區聯絡中心有展覽介紹交椅洲人工島計劃。(資料圖片／羅庸軒攝) 甯漢豪指，交椅洲人工島項目有助連結香港與大灣區其他城市。(資料圖片) 擬議交椅洲人工島提供大片土地，可作整體綠色規劃（發展局圖片、交椅洲人工島構想圖） 擬議交椅洲人工島提供大片土地，可作整體綠色規劃（發展局圖片、交椅洲人工島構想圖） 擬議交椅洲人工島提供大片土地，可作整體綠色規劃（發展局圖片、交椅洲人工島構想圖） 擬議交椅洲人工島提供大片土地，可作整體綠色規劃（發展局圖片、交椅洲人工島構想圖） 擬議交椅洲人工島提供大片土地，可作整體綠色規劃（發展局圖片、交椅洲人工島構想圖） 擬議交椅洲人工島提供大片土地，可作整體綠色規劃（發展局圖片、交椅洲人工島構想圖） 綠色建築議會主席張天祥建議，未來北剖都會區及交椅洲人工島的發展項目必須取得至少綠建環評金級。（圖為交椅洲人工島模擬圖）

議員關注交椅洲填海動工日期　甯漢豪稱以穩慎態度推進

甯漢豪說，土木工程拓展署已於去年12月31日向環保署提交填海部分的環評報告，目標在今年內完成審批工作。除了填海部分的環評報告外，土拓署還要完成一連串工作，包括完成策略性道路及土地發展的環評工作，並陸續開展一系列詳細工程研究，為關鍵基建工程訂定具體設計及建造要求，以及進行有關的財務研究及分析。

她表示，政府去年10月公布未來十年的熟地供應預測，包括300公頃來自交椅洲人工島填海得來的土地，當時已預計該等土地在該10年期較後階段才出現，並強調對於這類規模龐大的土地發展項目，現時首要是切實做好研究及規劃階段的各項必要準備工作，以便日後在適當時機可以迅速啟動建造工程。

原文刊登於 香港電台

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