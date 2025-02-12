明日大嶼｜大公文匯刊評論指淪「明日黃花」　發展局：文章不代表媒體立場

發展局局長甯漢豪回覆質詢時說，有關文章是個別人士投稿於相關媒體，據了解並不代表該媒體的立場，更不代表政府的立場。她指出，交椅洲人工島是香港長遠發展需要的項目，政府正以穩慎態度推進項目，並會因應項目各個研究進展，以及政府各項造地及基建工程的優次排序及整體部署，籌劃項目的推展策略。

議員關注交椅洲填海動工日期 甯漢豪稱以穩慎態度推進

甯漢豪說，土木工程拓展署已於去年12月31日向環保署提交填海部分的環評報告，目標在今年內完成審批工作。除了填海部分的環評報告外，土拓署還要完成一連串工作，包括完成策略性道路及土地發展的環評工作，並陸續開展一系列詳細工程研究，為關鍵基建工程訂定具體設計及建造要求，以及進行有關的財務研究及分析。

她表示，政府去年10月公布未來十年的熟地供應預測，包括300公頃來自交椅洲人工島填海得來的土地，當時已預計該等土地在該10年期較後階段才出現，並強調對於這類規模龐大的土地發展項目，現時首要是切實做好研究及規劃階段的各項必要準備工作，以便日後在適當時機可以迅速啟動建造工程。