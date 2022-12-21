明日大嶼｜斥政府低估成本無考慮通脹　陳劍青：料最終達8000億市民或須「填氹」

政府公布填海興建的交椅洲人工島新方案(即「明日大嶼」願景)，其中建議填一共3個人工島，並初步提出興建全長約30公里鐵路，途經港島西、人工島和洪水橋，工程造價將會由5,000億元增至5,800億元。本土研究社成員陳劍青今日(21日)在電台節目指，政府低估成本，無考慮到未來20年的通脹，預計最終工程造價將達8,000億元，到時可能要市民「填氹」。

陳劍青指，交椅洲人工島項目是橫跨多年的發展計劃，政府最新造價是因應過去4年工程物價作出調整。他強調若工程造價不似預期，香港將要負擔債務，屆時不同社會福利將會減少，而政府亦會更依賴賣地收益，令高地價政策繼續維持。他說當局按過往測量師學會粗略估算收益並不清晰，難以說服公眾支持，期望政府稍後進行公眾諮詢時要交代項目的具體清晰數字。

田北辰： 如將 屯門50萬人口棄 之不顧

立法會議員田北辰在同一節目中指，政府將路線起點轉至洪水橋，顯然以服務日後「北部都會區」人口和跨境客為主，等同將屯門的50萬人口棄之不顧，未能物盡其用，欠缺成本效益。他稱會反對有關方案，指現時「北部都會區」方案「十劃都未有一撇」，而屯門沿岸和內河碼頭一帶將來有很大發展，工島鐵路項目一定要涵蓋有關範圍才有足夠客源和效益，認為政府早前規劃方案可以涵蓋跨境客、北部都會區和屯門人口等。