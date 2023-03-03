明日大嶼｜方學誠：中部水域人工島兩島變三島　造價只升2至3%

交椅洲人工島的公眾諮詢將於本月底完結，土木工程拓展署署長方學誠表示，中部水域人工島的建議方案，由建造2個島，變為3個島，主要是減低對生態影響，又指新方案對造價影響輕微，只是增加2至3%。方學誠表示，交椅洲、小交椅洲、周公島和坪洲的沿岸淺水區，發現具有生態價值的石珊瑚群落，周公島亦有發現白腹海鵰，因此建議在3個島之間，建造200米闊的Y形水道，作為緩衝。他又指，分析發現原本的兩島布局，可能會令交椅洲和小交椅洲周邊水流速度不足，出現沉積，新方案可減少對水質影響。

對於天文台前台長林超英憂慮人工島會如港珠澳大橋香港口岸人工島，可能出現飄移，方學誠指，兩者處理海泥的方法並不相同，又指中部水域人工島的填海範圍水深由4米至12米不等，平均只有8米，比過往維港兩岸不少填海區超過10米的水深還要淺。他表示，人工島的建造會採用東涌東填海、機場三跑和石鼓洲人工島的「深層水泥拌合法」，可有效控制沉降，加快填海速度，有信心可順利完成工程，而東涌東填海進展亦非常順利，已大致完成，時間比預期快。

方學誠：未來中環和人工島兩個核心區將會直接連接

至於交通接駁，方學誠預計，連接人工島到香港大學站的交通需求將會不少，正探討香港大學站的容量能否應付。他又指，未來中環和人工島兩個核心區將會直接連接，正研究會否在堅尼地城增設鐵路站，以提高整體鐵路的韌性。方學誠表示，雖然接駁鐵路可能要在2033年首批居民入伙人工島後才投入服務，但政府會極力爭取在人工島完成發展前落成。