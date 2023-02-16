明日大嶼｜發展局發文批環團危言聳聽 窒礙香港發展

政府計劃擬在交椅洲一帶填海興建人工島，但項目一直備受爭議。發展局晚上在社交平台以「勿以危言聳聽的歪論窒礙香港的發展」為題發文，指環保團體再次「立場行先」就交椅洲人工島項目發表誤導言論，企圖抹黑這個具重大策略功能的造地項目。局方呼籲他們切勿以危言聳聽的歪論，窒礙香港的發展。

反問為何只提不成功例子

發展局在文中指，有關團體的研究並非全面，只放大全球有問題的填海項目，反問他們為何只以不成功的例子要求煞停項目，而不提出成功案例，批評他們「為了把交椅洲人工島項目全面推倒，已經摒棄理性討論，甚至選擇離題」。

填海地佔四分一已發展土地

局方指，香港多個主要地區、知名地標及基建設施也是屹立在填海之地，香港約有7,000公頃土地是透過填海所得，貢獻香港已發展土地約四分之一，容納27%香港人口及70%的商業活動。而香港以外亦有不少成功案例，包括新加坡濱海灣、丹麥哥本哈根北港及深圳前海等。

發展局重申，交椅洲人工島有助香港長遠發展和建立土地儲備，可為香港帶來龐大的經濟及社會效益。局方又指，項目毋須全部倚賴公帑推展項目，有信心可找出最合適融資方案，適度運用市場力量推展項目。

綠色和平與本土研究社今早發表研究報告，指全球面積約1,000公頃或以上的填海工程，「爛尾」比率達到77%，擔心香港的「明日大嶼」亦會有引起財政和生態危機，促請政府煞停計劃。