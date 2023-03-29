明日大嶼｜綠色和平：恐5年掏空庫房　促優先發展棕地

政府於施政報告中表示，未來會力推「明日大嶼」和「北部都會區」的發展，綠色和平聯同中大經濟系前副教授、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照，今日發佈《明日大嶼對香港的公共財政危機》報告，發現香港公共財政已出現結構性財赤，若政府強推「明日大嶼」，即使發債融資應付支出，不單恐5年內耗盡財政儲備，並推算出至2041年債務將逾7萬億元。綠色和平促政府理性善用公帑，虛心回應民意，撤回「明日大嶼」，優先發展符合成本效益的棕地。 綠色和平：無論如何也做不好 綠色和平資深項目主任陳可淳質疑，發展局從未根據本港最新的經濟狀況重新評估，更在公眾諮詢期間，多次強調現時應討論的是「如何做好」並非「做與不做」，但明日大嶼一旦上馬，既破壞珍貴的海洋生態環境，亦置香港於財務崩潰中。陳可淳認為，若漠視計劃長遠將引爆的危機，可說「無論如何也做不好」。

陳可淳指出，政府在財政前景不穩和規劃資源有限下，應優先發展棕地。北部都會區已有至少433公頃快熟棕地，當中100公頃更是閒置土地，而且鄰近新發展區，無須額外興建大型交通運輸基建，與明日大嶼須大興土木截然不同，前者成本亦較低。 最快 2028-29 財政年度庫房會耗盡 綠色和平委託關焯照及其團隊，研究本港未來的公共財政狀況及「明日大嶼」填海工程對其影響。按保守估計，全部推算結果均顯示，一旦強推「明日大嶼」，即使假設賣地收入符合政府預期及成功發出基建債等融資，由於債務需要連本帶利歸還，庫房均會耗盡，最快發生於2028-29財政年度，甚至於2041年債務滾存至逾7萬億元，並會如雪球般越滾越大，陷入負債纍纍的困境。