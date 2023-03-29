明日大嶼｜綠色和平：恐5年掏空庫房　促優先發展棕地

政府於施政報告中表示，未來會力推「明日大嶼」和「北部都會區」的發展，綠色和平聯同中大經濟系前副教授、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照，今日發佈《明日大嶼對香港的公共財政危機》報告，發現香港公共財政已出現結構性財赤，若政府強推「明日大嶼」，即使發債融資應付支出，不單恐5年內耗盡財政儲備，並推算出至2041年債務將逾7萬億元。綠色和平促政府理性善用公帑，虛心回應民意，撤回「明日大嶼」，優先發展符合成本效益的棕地。
綠色和平：無論如何也做不好
綠色和平資深項目主任陳可淳質疑，發展局從未根據本港最新的經濟狀況重新評估，更在公眾諮詢期間，多次強調現時應討論的是「如何做好」並非「做與不做」，但明日大嶼一旦上馬，既破壞珍貴的海洋生態環境，亦置香港於財務崩潰中。陳可淳認為，若漠視計劃長遠將引爆的危機，可說「無論如何也做不好」。
陳可淳指出，政府在財政前景不穩和規劃資源有限下，應優先發展棕地。北部都會區已有至少433公頃快熟棕地，當中100公頃更是閒置土地，而且鄰近新發展區，無須額外興建大型交通運輸基建，與明日大嶼須大興土木截然不同，前者成本亦較低。
最快2028-29財政年度庫房會耗盡
綠色和平委託關焯照及其團隊，研究本港未來的公共財政狀況及「明日大嶼」填海工程對其影響。按保守估計，全部推算結果均顯示，一旦強推「明日大嶼」，即使假設賣地收入符合政府預期及成功發出基建債等融資，由於債務需要連本帶利歸還，庫房均會耗盡，最快發生於2028-29財政年度，甚至於2041年債務滾存至逾7萬億元，並會如雪球般越滾越大，陷入負債纍纍的困境。
人口老化進一步衝擊香港中長遠經濟
報告亦指出，香港65歲或以上人口佔總人口的百分比是全球第十高，本港持續人口老化、出生率極低，加上近年因移民潮勞動人口則大幅下降，不但不利疫後復蘇，更進一步衝擊香港中長遠經濟，本港公共財政可持續性已面臨不斷惡化的危機。當局若仍強推明日大嶼發債融資的話，恐是雪上加霜，墜入結構性財赤漩渦中。
關焯照：強推「明日大嶼」斷錯症用錯藥
關焯照分析，政府低估支出、高估收入，更漠視眼前經濟危機的源頭，懶理人口老化等問題，反而借貸推行明日大嶼，是「斷錯症用錯藥」，不但因財困而難以達到第三個核心商業區、每年2,000億元經濟效益的願景，更有可能惡化本已存在的結構性財赤，威脅香港公共財政的穩健性，影響聯繫匯率，恐令國際金融中心的地位不穩。