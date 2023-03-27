明日大嶼｜調查：市民憂交椅洲填海浪費公帑　智庫促先發展北部都會區

調查的受訪者亦關注，政府再發展第三個大型核心商業區(CBD3)，只會破壞東九龍的CBD2布局，而啟德現時亦有不少原來的商業用地，因無人問津而改劃或將改劃成住宅地，憂慮在商業樓宇空置率屢創新高下，CBD3只會造成過度供應。

政府2018年提出「明日大嶼」發展計劃，至去年公布首階段的交椅洲人工島項目，公眾諮詢期本月底屆滿。智庫「社區發展脈搏」本月上旬訪問568名市民，票選交椅洲填海最憂慮的八大事項，發現最多受訪者認為填海成本效益存疑、浪費公帑。

智庫：項目造價幾近三大地產商市值總和

社區發展脈搏發言人林宇星稱，交椅洲人工島項目最新造價高達5,800億元，形容開支差不多可以購入目前市值合共約6,200億元的全港三大地產商新地、長實和恒基。他又稱，項目約20萬個住宅單位當中，三成、即約6萬伙為私營住宅，以近期賣地數據和假設每伙500呎推算，私樓賣地收入約為1,200億元，連同400萬平方米商業樓面面積，估計收入合共最多只有2,400億元，批評這與政府估計的7,500億元賣地收入相距甚遠，「連人工島造價成本5,800億元也應付不了。」

另外，受訪市民亦關注項目會開啟「無限量填海」的惡劣先例，持續破壞海洋生態，以及形成大量公帑補貼成結構財赤的現象，憂慮港府日後可能要負債度日。社區發展脈搏認為，政府在資源有限的前提下，應集中精力於北部都會區發展，借地理與深圳市產生協同效應，並應在諮詢期內多聽市民意見，進一步改良交椅洲人工島項目。