明起轉冷病毒活躍或反彈 專家憂夏季流感或與冬季重疊

夏季流感活躍程度上月登頂後開始回落，惟本港明日起開始轉冷，周三市區氣溫低見攝氏14度左右，加上H3N2甲型流感病毒變異，中大呼吸系統科講座教授許樹昌不排除活躍程度不跌反升，並有機會與冬季流感重疊，但今季疫苗面對「抗原漂移」仍然對預防入院和重症有一定效用。 香港天文台指，一道冷鋒今晚至明日初時橫過廣東沿岸，受隨後強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼。天文台預料今晚北風逐漸增強、明日顯著轉涼，周三市區氣溫下降至攝氏14度左右，新界部分地區寒冷，至本周後期氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。

天冷市民留室內增爆發 目前流感活躍程度仍處於較高水平，許樹昌在一個電視節目表示，當氣溫下降病毒便會變得活躍，加上市民在寒冷天氣傾向留在空氣不太流通的室內，特別是學校或老人院舍設施，或會增加流感爆發機會。 英國劍橋大學病原體進化中心發現，甲型流感病毒H3N2樣本出現7處變異，導致全球多地流感季節提早開始。許樹昌提到，今期H3N2的「抗原漂移」變種增加傳播性，不過今季接種的流感疫苗面對「抗原漂移」仍有效預防，當中2至17歲人士防入院保護率達七成至七成半、成年人防入院和重症達三至四成。他續說，疫苗內含有H3N2、甲型流感H1N1和乙型流感病毒株，故即使轉為流行H1N1仍具保護力。

流感高峰期過後，一般需時6至8星期回落，許樹昌不排除今年夏季和冬季流感季節有機會重疊，至於是否會演變成全年都是流感高峰期，就需要多一、兩季觀察，因為屆時可能要同時引入北半球和南半球的流感疫苗，但這個情況至今不太常見，又強調始終購買疫苗都是納稅人錢，須用得其所。