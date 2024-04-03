易服潛入德望女廁偷拍　城巴主任認罪還押候判

一名城巴高級營運主任涉於去年10月，穿校服潛入德望學校女廁偷拍女學生，並將手機貼在廁格內，企圖繼續偷拍女生，其後警方拘捕該名城巴高級營運主任，並在其單位發現16套女生校服，該城巴主任被控3項窺淫罪，他今日(3日)在九龍城法院承認控罪。裁判官形容案件嚴重，即時監禁是唯一選擇，將案件押後至4月17日判刑，期間被告還押小欖精神病院。

被告張晉康，31歲，案發時任職城巴高級營運主任，他今日蓄短髮、佩戴口罩及身穿裇衫到庭。3項窺淫罪指被告在2023年10月16至17日，在黃大仙清水灣道德望學校3樓女廁，操作設備暗中為了性目的觀察或拍攝3名女童，而3名女童所處的地方被預期可能會裸露，並對保存私隱有合理期望，惟被告不予理會她們是否同意。

辯方求情時透露被告大學畢業，在2016年加入巴士公司後負責策劃巴士路線，被告在被捕後已發現自己有問題並主動尋求心理學家的協助。辯方呈上心理學家的信件以顯示被告的心理狀況，並希望裁判官可考慮先提取感化及社會服務令報告。

然而，署理主任裁判官高偉雄質疑判處社服令，拒絕提取相關報告，並指有易服傾向不一定需要偷拍，懷疑被告存心犯案，為偷拍而易服。裁判官形容案情嚴重，女生在學校接受教育受到保護，明言即時監禁是唯一選擇，下令先索取背景、精神科及心理報告，被告須還押在小欖精神病治療中心至4月17日判刑。