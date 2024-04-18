易服男潛德望偷拍 重犯機會高囚6月

德望學校去年有易服男潛入校內女廁偷拍。涉案男子早前承認3項窺淫罪，裁判官昨判刑指易服本屬個人選擇，但以此去犯罪和滿足性慾是不可容忍，又認為被告重犯機會高，認罪扣減後3條罪分別判囚3至4個月，部分分期執行，總刑期6個月。

案發時任職城巴高級營運主任的31歲被告張晉康，早前承認3項窺淫罪，指他去年10月一連兩日穿着德望學校的校服，到該校3樓女廁操作設備暗中為性目的觀察或拍攝女童X、Y、Z，而3名女童所處的地方被預期可能會裸露，並對保存私隱有合理期望，但被告不理會她們是否同意被觀察或拍攝。