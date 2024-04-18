易服男潛德望偷拍 重犯機會高囚6月

德望學校去年有易服男潛入校內女廁偷拍。涉案男子早前承認3項窺淫罪，裁判官昨判刑指易服本屬個人選擇，但以此去犯罪和滿足性慾是不可容忍，又認為被告重犯機會高，認罪扣減後3條罪分別判囚3至4個月，部分分期執行，總刑期6個月。
案發時任職城巴高級營運主任的31歲被告張晉康，早前承認3項窺淫罪，指他去年10月一連兩日穿着德望學校的校服，到該校3樓女廁操作設備暗中為性目的觀察或拍攝女童X、Y、Z，而3名女童所處的地方被預期可能會裸露，並對保存私隱有合理期望，但被告不理會她們是否同意被觀察或拍攝。
以易服滿足性慾不可容忍
案件昨在九龍城裁判法院判刑，裁判官高偉雄指被告有目的地進入學校偷拍未成年人士，又稱易服本來是自身選擇，但以易服去犯罪和滿足性慾便不可容忍。高官同意心理報告所指，被告的重犯機會需要視乎其自制能力，但現時仍認為他重犯機會高，並拒絕接納被告指因拍攝校門被驅趕才情急進入學校的說法。
高官又指出，案件有多項加刑因素，包括受害人全屬未成年人士、案發地點在學校、學校屬於不會預計有外來者侵犯私隱的地方。辯方求情指，被告承認為性目的犯案，但屬初犯並有悔意，認罪和決心持續尋求專業人士協助，根治問題。
被告首兩項窺淫罪被判囚3個月，而涉及操作手機偷拍一罪因較嚴重，判囚4個月，部分刑期分期執行，終被判囚6個月。高官強調，判刑應反映社會對罪行的厭惡性，法庭亦需保障未成年人。