易通行｜周日擴至獅隧　周六晚起陸續封路

運輸署指，獅隧的「易通行」收費感應裝置裝在近沙田入口的龍門架上，道路兩邊會標示通知，告訴駕駛者已進入「易通行」收費區，現有6行車線，包括2條自動收費和4條人手收費通路，都會全部取消，行車線將減至3條，慢線改為行巴士。署方稱，實施「易通行」初期會有交通標誌，以指示有需要上落客的巴士使用慢線，一般駕駛者可用中線和快線，途沿會有不用繳費指示牌，提醒駕駛者毋須停車。

不停車繳費「易通行」系統，周日(28日)凌晨5時擴至獅子山隧道，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，毋須停車或排隊付款，所有人手收費亭及快易通車道將停止運作。

獅隧 周六晚凌晨 4時半起會全線封閉

獅隧周六(27日)晚起會陸續封路，當晚10時開始，往九龍方向行車線將分階段封閉，往沙田方向行車線就會在周日凌晨一時起陸續封閉，凌晨4時半前來回方向各留最少1條行車線以及3條收費通道，到4時半起獅隧會全線封閉。駕駛人士可改用大埔公路、青山公路及大老山隧道往返沙田與九龍，約5條通宵巴士線及6條專線小巴線需要改道行駛。

在「易通行」開立戶口方面，運輸署指截至昨日(24日)，已發出74萬張車輛貼，佔全港91%，80%已開立戶口，70%已設定自動繳費，用信用卡等佔整體65%升至76%，有上升空間，希望使用自動繳費後感方便，未來會持續上升。