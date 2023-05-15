易通行｜本月21日及28日擴至城門隧道和獅子山隧道 運輸署：已發出逾71萬張車輛貼 (更新)

【18:40更新】新增運輸署發出逾71萬張車輛貼

繼早前在青沙管制區實施「易通行」後，運輸署宣布城門隧道和獅子山隧道，將分別於周日(21日)及下周日(28日)上午5時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。

城門隧道來回方向21日凌晨全線封閉半小時

為配合實施「易通行」，城門隧道一帶將於5月20日晚上11時30分起分階段實施臨時交通措施。城門隧道來回方向將由5月21日凌晨4時30分至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者。受影響的3條通宵巴士路線及1條專線小巴路線將改經大圍隧道、沙田嶺隧道及尖山隧道。經城門隧道來往荃灣及沙田的的士乘客請選乘市區的士。