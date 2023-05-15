易通行｜本月21日及28日擴至城門隧道和獅子山隧道 運輸署：已發出逾71萬張車輛貼 (更新)

【18:40更新】新增運輸署發出逾71萬張車輛貼
繼早前在青沙管制區實施「易通行」後，運輸署宣布城門隧道和獅子山隧道，將分別於周日(21日)及下周日(28日)上午5時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。
城門隧道來回方向21日凌晨全線封閉半小時
為配合實施「易通行」，城門隧道一帶將於5月20日晚上11時30分起分階段實施臨時交通措施。城門隧道來回方向將由5月21日凌晨4時30分至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者。受影響的3條通宵巴士路線及1條專線小巴路線將改經大圍隧道、沙田嶺隧道及尖山隧道。經城門隧道來往荃灣及沙田的的士乘客請選乘市區的士。
至於獅子山隧道，臨時交通安排將於5月27日晚上10時起實施。獅子山隧道來回方向及龍翔道來回方向往獅子山隧道的支路將由5月28日凌晨4時30分至5時全線封閉。受影響的5條通宵巴士路線及6條專線小巴路線將改道行駛。
運輸署已發出逾71萬張車輛貼
運輸署表示，截至昨日(14日)，當局發出的車輛貼數目超過71萬張，佔全港已領牌的車輛約八成八，當中約七成半的車輛已開立「易通行」戶口。運輸署再次呼籲車主盡快完成「易通行」三步曲，包括安裝車輛貼、開立「易通行」戶口及設定自動繳費方式，以盡享「易通行」帶來的便利。