易通行｜東隧清晨5時起實施「易通行」 交通大致暢順

東區海底隧道今日(27日)清晨5時起實施「易通行」，駕駛人士毋須停車繳付隧道費，透過「易通行」繳交隧道費，所有人手收費亭及快易通車道取消。實施「易通行」後，往香港的收費廣場行車線減至4條，往九龍的行車線則減至3條。署理運輸署署長李萃珍及副署長何廣鏗稍早時亦有到場視察。東隧是最後一條實施「易通行」的過海隧道，大老山隧道及香港仔隧道亦將於年底實施「易通行」，詳情將在日後公布。



為配合「易通行」實施，東隧來回方向及相關支路凌晨4時臨時封閉，並在5時重開，期間工作人員將黑布蓋起收費亭，並在天橋上掛上「易通行繳費 不用停車」的黃底黑字標示牌。由於是周末，早上使用東隧車輛的不多，交通大致暢順。