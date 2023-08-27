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2023-08-27 10:40:25

易通行｜東隧清晨5時起實施「易通行」 交通大致暢順

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東隧清晨5時起實施「易通行」。(陳奕釗攝)

東隧清晨5時起實施「易通行」。(陳奕釗攝)

東區海底隧道今日(27日)清晨5時起實施「易通行」，駕駛人士毋須停車繳付隧道費，透過「易通行」繳交隧道費，所有人手收費亭及快易通車道取消。實施「易通行」後，往香港的收費廣場行車線減至4條，往九龍的行車線則減至3條。署理運輸署署長李萃珍及副署長何廣鏗稍早時亦有到場視察。東隧是最後一條實施「易通行」的過海隧道，大老山隧道及香港仔隧道亦將於年底實施「易通行」，詳情將在日後公布。
 

為配合「易通行」實施，東隧來回方向及相關支路凌晨4時臨時封閉，並在5時重開，期間工作人員將黑布蓋起收費亭，並在天橋上掛上「易通行繳費 不用停車」的黃底黑字標示牌。由於是周末，早上使用東隧車輛的不多，交通大致暢順。

東隧清晨5時起實施「易通行」。(陳奕釗攝) 東隧清晨5時起實施「易通行」。(陳奕釗攝) 東隧清晨5時起實施「易通行」。(陳奕釗攝) 東隧清晨5時起實施「易通行」。(陳奕釗攝) 東隧清晨5時起實施「易通行」。(陳奕釗攝) 東隧清晨5時起實施「易通行」。(陳奕釗攝) 東隧清晨5時起實施「易通行」。(陳奕釗攝) 東隧清晨5時起實施「易通行」。(陳奕釗攝)

車主可於明年年中前辦理「預繳式隧道費代用券」退款手續

隨着「易通行」將於全港隧道實施，「預繳式隧道費代用券」將會停用，持有隧道券的人士仍可在未實施「易通行」的大老山隧道及香港仔隧道使用，亦可由周日起至明年6月30日期間，到位於中環、筲箕灣、尖沙咀、觀塘、黃大仙、葵芳、荃灣和沙田8個停車場的退款中心辦理退款手續。 

如要申請退款，可預先填寫表格，並帶同隧道券去辦理退款，工作人員會用儀器核實隧道券，並以現金退款。若申請者要求退回較多或較大金額的隧道券，可預先以電郵或致電2830 3814聯絡承辦商，以便作出更合適的安排。
 

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