易通行｜業界稱「司機卡」亂扣錢問題終改善　議員：接獲數十宗投訴

城門隧道昨日（21日）清晨5時起實施「易通行」系統，駕駛者可直接駛過收費廣場，毋須停車繳費。然而自「易通行」運作以來，先後有駕駛者反映「影子車牌」、「無過隧道被扣錢」，以及有的士未能從司機卡帳戶扣款等情況。推動的士發展聯會副主席、車行負責人吳錦華今日（22日）在電台節目上表示，據其昨日實地考察，認為新系統運作暢順，又指困擾的士業界的收費問題有改善，司機終能成功在「司機卡」內扣錢。

業界：「司機卡」扣錢問題終有改善

吳錦華表示，早前有的士司機向他反映，通過尖山隧道時，「易通行」直接在車主的戶口內扣錢，而非在「司機卡」內扣錢。他在上周五請他公司旗下的司機把「司機卡」交予「易通行」公司調較後，司機行經城隧及尖山隧道，均可成功在司機咭內扣錢。他形容有關操作如八達通一般，若扣款出現問題，則需要到客戶中心作調較。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則透露，目前得悉有數十宗的士業界對「易通行」的投訴，但認為昨日在城隧運作大致暢順，指投訴數字屬預期之內，他亦希望有關當局繼續加緊與的士業界溝通，並持續微調系統。而隨「易通行」系統愈來愈成熟，相信累積更多經驗後，當局能在8月政府收回西隧時，在三條過海隧道逐步實施「易通行」。