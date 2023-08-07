易通行｜灣仔繞道車禍　西隧首個工作日一度間歇全線封閉

西區海底隧道昨日起改用「易通行」不停車繳費服務，今日（7日）為西區海底隧道實施系統的首個工作天，惟西隧因交通受阻，一度需要間歇性封閉。

灣仔繞道發生車禍

今日早上8時許，中環及灣仔繞道發生交通意外，往灣仔方向近中區碼頭，一輛私家車與電單車相撞，電單車司機手傷清醒。因交通意外，干諾道中天橋(往灣仔方向)近海港政府大樓的部份行車線封閉。干諾道中天橋(往灣仔方向)的車龍龍尾已到干諾道西近西區副食品批發市場。現時上址交通擠塞。