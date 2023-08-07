易通行｜灣仔繞道車禍　西隧首個工作日一度間歇全線封閉

西區海底隧道昨日起改用「易通行」不停車繳費服務，今日（7日）為西區海底隧道實施系統的首個工作天，惟西隧因交通受阻，一度需要間歇性封閉。
灣仔繞道發生車禍
今日早上8時許，中環及灣仔繞道發生交通意外，往灣仔方向近中區碼頭，一輛私家車與電單車相撞，電單車司機手傷清醒。因交通意外，干諾道中天橋(往灣仔方向)近海港政府大樓的部份行車線封閉。干諾道中天橋(往灣仔方向)的車龍龍尾已到干諾道西近西區副食品批發市場。現時上址交通擠塞。
黃竹坑發生爆水管事故
另外，黃竹坑發生爆水管事故，需要間歇全線封閉。黃竹坑道往香港仔隧道方向近甄沾記大廈的全線仍然封閉。以下受影響巴士路線須改道行駛：城巴巴士路線:4, 37A, 38, 41A, 42, 47P, 48, 592, 70, 70P, 71, 72, 73, 76, 77, 77X, 78, 90, 90C, 97, 973, 99, 99X；過海巴士路線:107, 107P, 170, 171, 171A, 171P, 671, 671X
西隧取消間歇封閉措施
運輸署表示，受意外影響，現時中西區、香港仔及西九龍一帶的交通非常擠塞，呼籲駕駛人士忍讓及小心駕駛，市民請留意九巴服務會受影響，以及請使用港鐵。至於西區海底隧道往香港方向的間歇封閉措施，已經取消。