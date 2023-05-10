易通行｜無用車但被扣錢　車主撕車輛貼：對系統失信心

運輸署推出的「易通行」不停車繳費系統，本周日(7日)起已經實施，所有人手收費亭及「快易通」車道取消。不過，有市民報稱在沒有駕車的情況下，收到「易通行」帳戶被扣錢的通知。

車子一直泊樓下已報警

一名車主羅先生向《NOW新聞》表示，本周一(8日)駕車接兒子放學，其後將車泊在住所樓下，直至晚上看手機時，發現一條短訊通知「易通行」已被扣錢。不過，羅先生指期間他一直沒有用車，他亦是唯一有車匙的人，立即落樓查看亦發現車子仍在，並指車輛和車輛貼均在原位，形容「真係被佢嚇死」。羅先生立即致電運輸署查詢，對方說會在5日內處理，但不能停用。他亦到警署備案，警方亦確認收到。他還是不放心，把車輛貼撕下來收起，又取消自動繳費。他指，已對「易通行」系統失去信心，未來不知道怎樣再用，又認為系統十分兒戲。