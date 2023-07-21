易通行｜的士業界稱司機卡讀卡失敗率高感憂慮 的士協會會長：失敗率大約有11%至15%

紅隧周日清晨5時起實施「易通行」，屆時司機毋須停車繳費。的士車行車主協會會長鄭敏怡今早（21日）接受電台訪問時表示，業界仍然未能暢順地使用司機卡，讀卡失敗率大約有11%至15%，令業界對政府在紅隧推行「易通行」感到憂慮。她表示，有司機在讀卡失敗後，前往「易通行」服務點調節司機卡擺放的位置，但再行經隧道時，仍然無法成功讀卡。 鄭敏怡表示，雖然當局推出了業界專用的手機應用程式，協助司機查閱未能順利繳款的紀錄，但平台並不穩定，亦衍生很多問題，例如無法生成二維碼，形容「三次只有一次成功」，已向署方反映問題。她認為當局未完成測試就推行政策，指讀卡失敗會大大增加司機的工作量，促請政府根治問題。

香港汽車會︰紅隧「易通行」是很大膽嘗試

另外，香港汽車會會長李耀培亦接受電台訪問表示，紅隧是全港交通流量最高的隧道，實施「易通行」是很大膽的嘗試，相信運輸署有改善早前在其他隧道實施「易通行」時遇到的問題。他表示，實施「易通行」後，紅隧來回各8條行車線，將會改為各4條行車線，他認為是好事，能夠避免車輛出入隧道口時造成擠塞，但不預期能顯著改善擠塞問題，因為紅隧的收費亭仍未拆除，大型車輛出入隧道時需要減速，他呼籲署方盡快拆走收費亭，讓駕駛者可以均速出入隧道，他亦提醒駕駛者進出隧道時要盡快選定行車方向。

李耀培又提到，署方選擇在紅隧出入口安裝無線射頻識別裝置，是正確的做法，因為隧道同一方向內只有兩條行車線，出入的車速不會特別快，他指，裝置的識別技術非常成熟，相信讀卡的成功率會很高。