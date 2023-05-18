易通行｜的士繳費難涉車輛貼擺錯位　運輸署籲司機與時並進學科技

「易通行」不停車繳費服務本月7日已於青沙管制區啟用，周日(21日)起將於城門隧道使用，運輸署提醒當日凌晨城隧需要封閉作相關工程。的士業界早前反映隧道未能偵測「車輛貼」或從「司機卡」戶口扣款，署方指部分的士的設備擺放位置與建議不符、忘記插司機卡等所致，承辦商已派員到加氣站為的士檢查，又呼籲的士司機要與時並進學習應用科技。
約15%的士要由車行繳隧道費
啟用一個多星期的「易通行」，未來兩個周日將分別擴展至城門隧道和獅子山隧道，惟自系統運作以來先後出現「無過隧道被扣錢」、「影子車牌」問題、未能從的士司機卡賬戶扣款等情況。
運輸署署長羅淑佩表示，青沙管制區用「易通行」的首10日，有約85%的士成功從司機卡戶口或由車主賬戶收款，只有約15%的士要由車行繳費，顯示大部分的士司機均成功交費。她又說，前日(16日)與13輛的士到青沙管制區實地測試，發現11輛車的車輛貼或司機卡座位置太接近窗框、車Cam等，亦有卡座上下倒轉安裝，署方已即時協助修正。
盜用隧道費「影子車牌」須嚴肅跟進
運輸署並留意到，有部分的士司機或忘記插司機卡、而卡座上下倒轉擺放亦會令司機卡未能達致最佳接觸。羅淑佩承認，部分司機仍需時適應科技運用，呼籲所有的士司機為保持行業「最佳服務質素」，要與時並進學習使用「易通行」。營辦商上周六(13日)起，亦已派員到加氣站檢查和協助修正的士相關設備的擺放位置。
至於涉嫌被人盜用車牌過隧道的「影子車牌」情況，羅淑佩表示待警方查明案件後，隧道費服務供應商必定會退還錯誤收取的隧道費，又強調有關個案除透過「易通行」騙取隧道費，背後或牽涉更嚴重的罪案，必須嚴肅跟進。
人手核對將隨數據增加而減少
現時有約七成車輛可直接透過「易通行」車輛貼繳付隧道費，其餘均需要由承辦商人手核對車牌，包括約一成未申請車輛貼的汽車，亦涉及車頭車尾字體不對應或距離不一等情況。羅淑佩相信，連同定期抽樣作人手覆核，隨着機器學習愈來愈久、掌握更多大數據，人手核對的需要將會減少。她又留意到有報道指，有車主1分鐘被徵收來回隧道費各一次，署方已聯絡受影響車主解釋，她代表服務供應商向其致歉。
城門隧道來回各維持兩條行車線
城門隧道周日(21日)清晨5時起改用「易通行」收費，收費廣場前來回方向會保留靠左的兩條行車線，兩個方向中間的行車線將會封閉，另最左邊巴士轉乘站的巴士線會維持，運輸署呼籲駕駛者禮讓巴士離站。此外，城門隧道當日凌晨4時半至5時、即啟用前半小時會全線封閉，進行關閉收費亭和更改道路標記等工作，有3條巴士和1條專綫小巴路線需改行青沙管制區。
截至昨日(17日)，運輸署已發出逾72萬車輛申請車輛貼，佔全港已領牌車輛89%，署方再次呼籲車主申請車輛貼和開設「易通行」戶口，但暫時毋須強制全港車輛使用。另外，「易通行」啟用首9日運輸署共收到52宗與隧道費相關投訴，但數字已從首3日的26宗，減至近3日的10宗。