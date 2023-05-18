易通行｜的士繳費難涉車輛貼擺錯位　運輸署籲司機與時並進學科技

「易通行」不停車繳費服務本月7日已於青沙管制區啟用，周日(21日)起將於城門隧道使用，運輸署提醒當日凌晨城隧需要封閉作相關工程。的士業界早前反映隧道未能偵測「車輛貼」或從「司機卡」戶口扣款，署方指部分的士的設備擺放位置與建議不符、忘記插司機卡等所致，承辦商已派員到加氣站為的士檢查，又呼籲的士司機要與時並進學習應用科技。

約15%的士要由車行繳隧道費

啟用一個多星期的「易通行」，未來兩個周日將分別擴展至城門隧道和獅子山隧道，惟自系統運作以來先後出現「無過隧道被扣錢」、「影子車牌」問題、未能從的士司機卡賬戶扣款等情況。

運輸署署長羅淑佩表示，青沙管制區用「易通行」的首10日，有約85%的士成功從司機卡戶口或由車主賬戶收款，只有約15%的士要由車行繳費，顯示大部分的士司機均成功交費。她又說，前日(16日)與13輛的士到青沙管制區實地測試，發現11輛車的車輛貼或司機卡座位置太接近窗框、車Cam等，亦有卡座上下倒轉安裝，署方已即時協助修正。