易通行｜的士「司機卡」單日高達近兩成讀卡失敗率　業界促勿急於紅隧推行

紅磡海底隧道本月23日將改用「易通行」收隧道費，香港的士業議會今日(10日)重申，自「易通行」推行至今約兩個月，業界仍未能暢順地使用、需要投入大量人手「執手尾」，又指的士司機專用的「司機卡」讀卡失敗率在青沙管制區單日可高達18.44%，其次是單日最高錄得16.7%獅子山隧道。議會促請政府應盡快檢視問題和督促承辦商改善，切勿急於在過海隧道推行「易通行」。
的士業近一個月未能交隧道費
香港的士業議會批評，「易通行」的車隊平台系統設計失誤、上月7日至本月5日「死機」，使的士業界累積近一個月的隧道費項目未能適時處理，包括未能繳付隧道費、未能查詢隧道使用紀錄等，引致極大的行政混亂，又指「死機」過後系統仍未能適切處理司機和車隊管理人的繳款要求。
綜合讀卡失敗率最高近17%
「易通行」推行至今超過兩個月，議會統計首60日「司機卡」成功讀卡的情況，發現青沙管制區採用「易通行」近兩個月後，上月28日讀卡失敗率高達18.44%，本月3日亦錄得18.3%失敗率，而獅子山隧道本月5日和上月29日的讀卡失敗率，亦分別高達16.7%及15.89%，城門隧道的失敗率則隨啟用日數呈下降趨勢。數據又顯示，3條收費隧道的綜合失敗率由啟用初期逾一成，至啟用一個月後回落至5.35%，惟其後再次攀升至近日的約一成。
的士業界早前已多次向政府反映業界需要，對改善措施苦候多時，惟兩個月來「只聞樓梯響」，對於「易通行」即將在紅隧推行感到非常憂慮，而累積待處理的隧道費數目之多亦令業界對系統失去信心。香港的士業議會重申，政府對「易通行」在的士業界正常運作、做到真正易通行責無旁貸，促請政府充分掌握業界需要、先解決前線司機每日使用「易通行」時面對的問題，才把系統擴展至紅隧。