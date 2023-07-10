易通行｜的士「司機卡」單日高達近兩成讀卡失敗率　業界促勿急於紅隧推行

紅磡海底隧道本月23日將改用「易通行」收隧道費，香港的士業議會今日(10日)重申，自「易通行」推行至今約兩個月，業界仍未能暢順地使用、需要投入大量人手「執手尾」，又指的士司機專用的「司機卡」讀卡失敗率在青沙管制區單日可高達18.44%，其次是單日最高錄得16.7%獅子山隧道。議會促請政府應盡快檢視問題和督促承辦商改善，切勿急於在過海隧道推行「易通行」。

的士業近一個月未能交隧道費

香港的士業議會批評，「易通行」的車隊平台系統設計失誤、上月7日至本月5日「死機」，使的士業界累積近一個月的隧道費項目未能適時處理，包括未能繳付隧道費、未能查詢隧道使用紀錄等，引致極大的行政混亂，又指「死機」過後系統仍未能適切處理司機和車隊管理人的繳款要求。