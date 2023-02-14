易通行｜系統出問題影響1.6萬份申請 羅淑佩：將向相關車主再發信

政府將青沙管制區實施「易通行」不停車繳費服務的日期，由本月26日推遲至5月7日。運輸署長羅淑佩今早（14日）接受電台訪問時表示，相信絕大部分日常使用青沙管制區的車主，已領取車輛貼；但她承認宣傳時細節講得不夠多，本月初公布實施日期前，不少人仍未感到有迫切性申請車輛貼，以致反應一般，因此署方決定回應市民意見，推遲實施日期，強調不可能再推遲。她又承認營辦商的服務中心規模不足，署方會加設20個諮詢站。



對於有市民指去年已申請車輛貼，但至今仍未收到，羅淑佩指，是因為程式編寫有問題，以致營辦商和政府的系統未能銜接，有1.6萬份申請的地址在過程中遺失樓層資料，令信件未能成功送遞。營辦商昨日已重新發信，相關車主本周內應會收到車輛貼。

羅淑佩：120元司機卡費用是收回成本

對於有工會提出要豁免向的士司機收取120元的「司機卡」申請費，羅淑佩表示，的士業界應用科技的滲透率很高，司機如果使用應用程式綁定戶口，就可以免費，但考慮到部分年長司機，較喜歡儲值卡的方式，署方才推出「司機卡」，收回120元的成本價。至於部分青沙管制區收費員已計劃下月離職，可能影響人手，羅淑佩指，已將推遲實施的決定盡早通知管理公司，又指青沙管制區的車流相對較低，相信有方法確保人手足夠。