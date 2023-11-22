易通行｜紅隧東隧不停車繳費無助大幅改善擠塞　將藍隧道早上受工程影響交通

林世雄表示，單靠實施「易通行」不會大幅改善紅隧和東隧的擠塞情況。(資料圖片)

政府多條收費隧道現已採用「易通行」模式收取隧道費，大老山隧道亦將於周日(26日)改用。運輸及物流局局長林世雄表示，海底隧道和東區海底隧道的行車容量受制於管道兩個方向各只有兩條行車線，而平日繁忙時間交通需求已超越隧道設計容量，故單靠實施「易通行」不會大幅改善兩隧的擠塞情況。

林世雄書面回覆立法會議員質詢提到，東隧改用「易通行」後觀塘繞道早上繁忙時間車龍平均縮短約700米，惟收費廣場一帶正進行道路工程，使將軍澳—藍田隧道往東隧交通略為受影響，早上最繁忙一小時或出現車龍。他預計工程完成後，行車線將會拉直使行車更為暢順。

政府在過去5個多月，接獲與隧道費相關的投訴個案平均佔整體使用「易通行」的車流量約0.023%，至上月的比率更進一步減至約0.016%，即每日約70宗，主要涉及少部分未安裝車輛貼的私家車。林世雄解釋，部分車輛的車牌號碼未夠清晰供自動車牌識別系統準確辨認，需要隧道費服務商人手辨認，其間亦偶有出錯。

政府停車場日後擬用「易通行」

另外，林世雄被問到會否在政府停車場以「易通行」收費時，透露待相關技術應用更趨普及後，運輸署會考慮把服務推展至其他道路交通相關用途，如以遙距方式繳付政府停車場收費，惟路邊泊位沿用現有收`費錶會更合適和符合成本效益。