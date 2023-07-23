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2023-07-23 19:53:06

易通行｜紅隧清晨5時起啟用　至下午4時半5.35萬4架次車輛過紅隧 九成車偵測到車輛貼

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紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝)

紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝)

(19:51更新)運輸署指，截至下午4時半，共有53,554架次車輛通過紅隧，當中約九成的車輛偵測到有安裝車輛貼。

運輸署呼籲開立易通行車司，盡快開設帳戶；而截至7月22日，當局發出的車輛貼數目約80萬張，佔全港已領牌的車輛約97%，當中約86%的車輛已開立「易通行」戶口。
 

 

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【紅隧易通行】紅磡海底隧道今日(23日)清晨5時起，改用「易通行」不停車繳費服務，來回方向行車線各由8條減至4條，是首條非劃一收費的政府隧道採用「易通行」。紅隧重開後整體交通大致暢順，早上時分未見擠塞。

啟用「易通行」後，不論原有收費廣場上方的天橋，以及康莊道近香港理工大學，均有大型黃色底路牌展示不用停車繳費的指示牌，已停用的隧道收費廣場收費亭就由工作人員將其塗上黑油，以示停用。

羅淑佩凌晨到場視察

有職業司機認為「不用停車」的相關指示清晰，但擔心駕駛者需時適應行車線改動，憂慮明日首個工作日會出現混亂。此外，早上亦不時有駕駛者在收費亭前減速猶豫甚至停車，需要隧道公司職員馬上上前協助。即將升任房屋局常任秘書長兼房屋署署長的運輸署署長羅淑佩，今日凌晨亦有到場視察工程進展，逗留近4小時至早上7時許離開。

▼紅隧改用「易通行」後首日運作及工程安排▼

紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道改用「易通行」後首日運作。(蘇文傑攝) 紅磡海底隧道的收費亭已於今日凌晨4時停用。(羅庸軒攝)

▼紅隧改用「易通行」前的工作日車流▼

紅隧改用「易通行」前的交通情況。(資料圖片／李睿哲攝) 紅隧改用「易通行」前的交通情況。(資料圖片／李睿哲攝) 紅隧改用「易通行」前的交通情況。(資料圖片／李睿哲攝) 紅隧改用「易通行」前的交通情況。(資料圖片／李睿哲攝) 紅隧改用「易通行」前的交通情況。(資料圖片／李睿哲攝) 紅隧改用「易通行」前的交通情況。(資料圖片／李睿哲攝) 紅隧改用「易通行」前的交通情況。(資料圖片／李睿哲攝) 紅隧改用「易通行」前的交通情況。(資料圖片／李睿哲攝) 紅隧改用「易通行」前的交通情況。(資料圖片／李睿哲攝)
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