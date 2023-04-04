易通行｜羅淑佩：的士司機退還首張司機卡可退回按金　籲勿用靜電貼 (持續更新)

【14:50更新】「易通行」不停車繳費服務原訂2月26日起在青沙管制區實施，政府早前宣布將延至5月7日清晨5時落實。運輸署署長羅淑佩今午(4日)見傳媒，介紹「易通行」服務的最新措施。她表示，已向全港超過77%、即逾61萬輛的車輛發出「易通行」車輛貼，當中逾六成已登記戶口或綑綁自動繳費戶口，她形容進展理想，又表示經與業界商量後，決定的士司機退還首張司機卡時，可退回100元按金。
羅淑佩說，對於早前的士業界希望免收120元的司機卡收費，在經與業界商量後，持有司機卡之的士司機，在離開的士行業，交還第一張司機卡時，當局在確定司機卡沒有毀壞，而且功能正常，當局可以退回100元按金。
指靜電貼不利偵測或構不便
她又指，留意到坊間有人建議車主用裝置或靜電貼，可以讓車輛貼不貼在擋風玻璃上，惟相關方法可能不利系統偵測，對車主繳付隧道費會構成不便，她建議車主將車輛貼貼在擋風玻璃。
林士街和荃灣停車場開放所有車主辦理
另外，羅淑佩指政府開放上環林士街和荃灣停車場，給予的士一站式辦理「易通行」車輛貼，至今逾一個月有超過3,800輛的士完成手續，有九成的士已辦理申請車輛貼，當局決定開放給所有車主辦理申請車輛貼，但要進行預約。她補充，全港1.8萬輛的士中，當中近1.7萬架的士已獲發「易通行」車廠貼，近4萬的士司機已開立「易通行」戶口。
她重申，青沙管制區下月7日起會實施「易通行」，提醒司機及早完成登記，並安裝車輛貼，又指使用「易通行」網頁登記戶口非常方便，僅需註冊戶口登入即可享用「易通行」。