易通行｜西隧即日起實施　半日2.6萬車流九成有車輛貼

【19:32更新】 西區海底隧道今日(6日)清晨5時起正式實施「易通行」，往港島及九龍方向的行車線分別減至5條及4條。運輸署署長羅淑佩清晨到場視察情況，她其後在社交媒體表示，駕駛人士現時大致習慣使用「易通行」，並期待可在更多隧道實施，相信運輸署的努力沒有白費。

西隧今日凌晨4時至5時起臨時封閉，有工程車於稍早時分停泊在收費廣場，為封閉工作作準備。踏入凌晨4時，有工人在天橋上掛上「易通行，繳費無需停車」的指示牌，提醒駕駛人士西隧今晨正式實施「易通行」，職員亦把收費亭圍上黑布，至凌晨5時西隧重新開放。

運輸署回覆《am730》查詢指，截至今日下午4時30分，共有26,466架次車輛通過西隧，當中約九成的車輛偵測到有安裝車輛貼。署方又指，西隧改用「易通行」後運作大致順利，運輸署緊急事故交通協調中心會繼續密切監察西隧交通情況。

羅淑佩最後一次用署長身份視察

羅淑佩在社交網站facebook表示，工程人員有足夠時間在開通前調整一些路面標記，最後「易通行」今早5時順利在西隧開通；又指今次是她作為運輸署署長最後一次參與「易通行」開通工作，駕駛人士最初對「易通行」抱着半信半疑態度，到現在大致習慣，並期待可以更快在更多隧道實施。羅淑佩感謝運輸署同事及營辦商付出，以及路政署、機電署等支持配合。

紅隧上月已改用「易通行」，連同今日推行的西隧，最後一條過海隧道東隧將本月27日清晨5時起改用「易通行」。