易通行｜車主轟申請「車輛貼」兩個月未到手　網民：「車種貼」同斷貨

運輸署推出的「易通行」不停車繳費系統實施在即，所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，其中青沙管制區將會在本月26日率先實施。由於申請人數眾多，運輸署的「車輛貼」似乎出現供不應求的情況，不少車主都反映申請了「車輛貼」，但遲遲未收到。

車主：申請近兩個月未到手

有車主日前在Facebook群組「馬路的事討論區」分享，自己早在去年12月申請續牌時剔選申請「車輛貼」，至現時近兩個月仍未收到運輸署寄來的車貼。而當其再使用政府「易通行」Apps申請，系統又顯示正在處理中，不得重複申請，結果陷入無了期的等待，進退兩難，十分焦慮。