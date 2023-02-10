易通行｜車主轟申請「車輛貼」兩個月未到手　網民：「車種貼」同斷貨

運輸署推出的「易通行」不停車繳費系統實施在即，所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，其中青沙管制區將會在本月26日率先實施。由於申請人數眾多，運輸署的「車輛貼」似乎出現供不應求的情況，不少車主都反映申請了「車輛貼」，但遲遲未收到。
車主：申請近兩個月未到手
有車主日前在Facebook群組「馬路的事討論區」分享，自己早在去年12月申請續牌時剔選申請「車輛貼」，至現時近兩個月仍未收到運輸署寄來的車貼。而當其再使用政府「易通行」Apps申請，系統又顯示正在處理中，不得重複申請，結果陷入無了期的等待，進退兩難，十分焦慮。
運輸署親解「衝閘」後果
當未收到記名的「車輛貼」時，不少車主轉戰不記名的「車種貼」，惟個別銷售點疑因未能及時補貨，導致出現搶購和斷貨的情況。不少網民狂轟，「唔明香港咁多車，點解運輸署可以失驚無神，話推就推」、「想買車種貼難過中六合彩」、「諗住轉買車種貼頂住檔，但周圍都斷貨」、「全世界未準備好，咁都可以照推？」、「一早申請，一月中仲收到通知話5個工作天送到，結果依家都無影」。有車主更無奈稱，屆時「一係兜路避開青沙管制區、一係迫我衝閘」。
運輸署指，如果駕駛者「衝閘」，隧道設有自動車牌識別技術，會以電子方式向登記車主發出繳費通知。登記車主在收到通知後，需於 14 個工作日內經 7-11 便利店、轉數快或在「易通行」客戶服務中心，補交未繳的隧道費，否則會被徵收175元附加費。若21天內，司機仍未繳付附加費及隧道費，附加費會加至350元。若再不繳交，駕駛者可被控告，最高罰款額為5,000元。