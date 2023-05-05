易通行｜青沙管制區周日清晨5時起實施　羅淑佩：未完成程序車主需於兩日內辦理

青沙管制區將在本周日(7日)清晨5時起，實施「易通行」不停車繳費服務，駕駛者屆時可直接駛過青沙管制區收費廣場，毋須在收費亭停車或排隊付款，隧道費會透過繳費貼收取，所有人手收費亭及快易通車道將會取消。
未完成程序車主需於兩天內完成辦理
運輸署署長羅淑佩表示，目前發出的車輛貼數目超過68萬張，佔全港已領牌的車輛約8成半，當中約7成的車輛已開立「易通行」戶口及綁定自動繳費模式。她提醒。未完成程序的車主，應在這兩天內完成辦理程序，車主亦可以到34個港鐵站及民政事務諮詢中心辦理。
當天凌晨2時至5時臨時封閉作準備
為配合實施「易通行」，青沙管制區一帶將於星期六晚上11時起，分階段實施臨時交通安排。尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向及其連接道路，將於星期日凌晨2時至清晨5時臨時封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。駕駛者應預留充足行車時間，並使用獅子山隧道或大埔公路來往九龍和沙田。屆時，現場會加設交通標誌以及道路標記，指示駕駛者。
運輸署提醒，已安裝車輛貼、開立「易通行」戶口和設立自動繳費方式的車主，駛經隧道後會收到成功繳費的通知。而「易通行」不會向車主發出帶有超連結的短訊或電郵，引領他們到網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式處理。而下一階段「易通行」將在城門隧道及獅子山隧道實施，並於今年內陸續推展至所有政府收費隧道。