易通行｜青沙管制區周日清晨5時起實施　羅淑佩：未完成程序車主需於兩日內辦理

青沙管制區將在本周日(7日)清晨5時起，實施「易通行」不停車繳費服務，駕駛者屆時可直接駛過青沙管制區收費廣場，毋須在收費亭停車或排隊付款，隧道費會透過繳費貼收取，所有人手收費亭及快易通車道將會取消。

未完成程序車主需於兩天內完成辦理

運輸署署長羅淑佩表示，目前發出的車輛貼數目超過68萬張，佔全港已領牌的車輛約8成半，當中約7成的車輛已開立「易通行」戶口及綁定自動繳費模式。她提醒。未完成程序的車主，應在這兩天內完成辦理程序，車主亦可以到34個港鐵站及民政事務諮詢中心辦理。