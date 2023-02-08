易通行｜青沙管制區2月26日率先實施　無易通行可信用卡或親身補交隧道費 (附收費地點)

政府計劃在各條收費隧道推出「易通行」不停車繳費服務，其中青沙管制區將在本月26日上午5時起率先實施，使用尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道的駕駛者，屆時可以透過繳費貼遙距繳付隧道費，毋須再於收費亭停車或排隊付款。
3條隧道月底凌晨臨時封閉
為配合實施「易通行」，青沙管制區所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消。生效日前一晚(25日)11時起，青沙管制區一帶會分階段實施臨時交通安排，當中3條隧道及其連接道路實施當日的凌晨2時至上午5時會臨時封閉，以便關閉收費亭設施和更改交通標誌、道路標記等。運輸署呼籲，駕駛者當晚應改用大埔公路或獅子山隧道等替代路線，來往九龍和沙田。
無「易通行」車主須14工作日內補交隧道費
至於未能使用「易通行」繳付隧道費的駕駛者，運輸署指「易通行」系統的自動車牌識別技術，在偵測該車輛駛經收費隧道後，服務供應商會以電子方式向登記車主發出繳費通知，車主必須在14個工作日內，登入「易通行」網頁或應用程式，查閱須繳付的隧道費。
相關登記車主可以在「易通行」網頁或應用程式，以信用卡繳付隧道費，或按指示產生繳費二維碼，然後經轉數快或到7-11便利店以現金繳費。車主亦可前往4個客戶服務中心及4個服務點繳費，惟逾期繳交者會被徵收附加費。
易通行｜4個客戶服務中心地址
- 灣仔莊士敦道178-186號華懋莊士敦廣場19樓1904室
- 九龍灣宏光道1號億京中心A座22樓A室
- 石門安群街1號京瑞廣場二期27樓D室
- 葵涌貨櫃碼頭路77–81號大鴻輝(葵涌)中心第一期903室
易通行｜4個服務點地址
- 鴨脷洲利南道111號大昌行汽車服務大廈地下
- 太子界限街126-128號蜆殼油站便利店內
- 將軍澳寶康路100號蜆殼油站便利店內
- 元朗坳頭青山公路2K號蜆殼油站
駕駛者現毋須移除「快易通」標籤
運輸署提醒駕駛者，其餘未實施「易通行」的政府收費隧道會沿用現行收費方法，即人手收費亭及「快易通」車道，現階段毋須移除「快易通」標籤。署方又稱，隧道費服務商至今已向逾34萬曾遞交申請的登記車主發出車輛貼，並呼籲未申請車輛貼的登記車主，應盡快並預留足夠時間申請，服務商需約5個工作日處理申請。