易通行｜青沙管制區2月26日率先實施　無易通行可信用卡或親身補交隧道費 (附收費地點)

政府計劃在各條收費隧道推出「易通行」不停車繳費服務，其中青沙管制區將在本月26日上午5時起率先實施，使用尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道的駕駛者，屆時可以透過繳費貼遙距繳付隧道費，毋須再於收費亭停車或排隊付款。

3條隧道月底凌晨臨時封閉

為配合實施「易通行」，青沙管制區所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消。生效日前一晚(25日)11時起，青沙管制區一帶會分階段實施臨時交通安排，當中3條隧道及其連接道路實施當日的凌晨2時至上午5時會臨時封閉，以便關閉收費亭設施和更改交通標誌、道路標記等。運輸署呼籲，駕駛者當晚應改用大埔公路或獅子山隧道等替代路線，來往九龍和沙田。