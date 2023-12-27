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2023-12-27 22:44:14

易通行｜香港仔隧道實施「易通行」 運輸署：整體交通大致暢順

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香港仔隧道已安裝「易通行」收費感應器。(羅庸軒攝)

香港仔隧道已安裝「易通行」收費感應器。(羅庸軒攝)

香港仔隧道自剛過去的星期日(24日)上午五時起實施「易通行」。運輸署今日(27日)表示，香港仔隧道實施「易通行」大致順利，駕駛者能適應新交通安排。由今日(27日)零時零分至下午五時，共有約38 000架次車輛通過香港仔隧道，當中約92%的車輛偵測到有安裝車輛貼，約72%的車輛使用自動繳費方式。隨着「易通行」在各條政府收費隧道實施，運輸署再次呼籲已獲發車輛貼的車主應盡快完成「易通行」三步曲：（1）安裝車輛貼、（2）開立「易通行」戶口及（3）設定自動繳費方式，以盡享「易通行」帶來的便利。

未交隧道費車主 須經隧道後十四個工作天內繳交

運輸署提醒尚未繳交隧道費的車主，必須在駛經隧道後的十四個工作天內繳交。他們可以登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式，查閱和繳交應繳付的隧道費。「易通行」網站載有短片，指導車主如何在網上設立自動繳費方式及繳交隧道費。

車主亦可前往四個客戶服務中心及四個服務點繳費。如車主對設立自動繳費方式、繳交隧道費或對其他「易通行」服務有任何查詢，可致電24小時客戶服務熱線3853 7333或前往客戶服務中心、服務點或設於指定港鐵站的諮詢站（服務至2024年1月30日），工作人員會提供適當的協助。逾期繳費會被徵收$175附加費，而逃避繳交隧道費最高可被罰款$5,000（以每程計）及有關車輛將不會獲續牌。

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隧道券不再適用 

另外，由於所有政府收費隧道已實施「易通行」，政府隧道費代用券（隧道券）已不再適用。持有隧道券的人士可前往位於八個停車場的退款中心辦理退款手續，直至明年六月三十日。

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