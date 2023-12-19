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2023-12-19 16:21:39

易通行｜香港仔隧道12月24日上午5時起實施　4條通宵巴士路線及3條港島通宵小巴路線改道

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易通行｜香港仔隧道12月24日上午5時起實施

易通行｜香港仔隧道12月24日上午5時起實施

運輸署今日宣布，香港仔隧道將於本月24日（星期日）上午5時起實施「易通行」，屆時會取消所有人手收費亭及快易通車道，駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。

為配合實施「易通行」，香港仔隧道一帶會由本月24日凌晨1時起分階段實施臨時交通及運輸安排。香港仔隧道來回方向及其支路將會由凌晨4時至上午5時臨時封閉。隧道臨時封閉期間，4條通宵專營巴士路線（包括N72、N90、N170及N171號線）需改經南風道、深水灣道、黃泥涌峽道及跑馬地一帶，以及3條港島通宵專線小巴路線（包括N4A、N4C及N40號線）會改經南風道、深水灣道、黃泥涌峽道及司徒拔道。

已發出逾81萬張車輛貼

截至本月18日，當局發出的車輛貼數目超過81萬張，佔全港已領牌的車輛超過99%，約92%的車輛已開立「易通行」戶口。現時「易通行」在青沙管制區、城門隧道、獅子山隧道、三條過海隧道及大老山隧道平均每日收取約51萬架次的隧道費。

政府收費隧道已相繼實施「易通行」，運輸署再次呼籲車主盡快完成「易通行」三步曲，即是安裝車輛貼、開立「易通行」戶口及設定自動繳費方式，以盡享「易通行」帶來的便利。車主可按個人需要在「易通行」網站及流動應用程式，選擇收取電子通知的方式，以管理所接收的電子信息。

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另外，運輸署提醒尚未繳交隧道費的車主必須在駛經隧道後的14個工作天內繳交。他們可以登入「易通行」網站或流動應用程式，查閱和繳交應繳付的隧道費。駕駛者須注意，逾期繳交會被徵收$175附加費，而逃避繳交隧道費最高可被罰款5,000元（以每程計）及有關車輛將不會獲續牌。

車主如需協助，可瀏覽「易通行」網站、致電24小時客戶服務熱線3853 7333，或前往4個客戶服務中心、4個服務點，以及位於指定港鐵站的諮詢站（服務至明年1月31日）。

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亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖）
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