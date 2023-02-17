易通行｜2月20日起增上環荃灣專屬服務站助的士登記　運輸署：約5000的士未有車輛貼 (更新)

【16:50更新】新增運輸署署長羅淑佩指約5,000的士未有「易通行」車輛貼

「易通行」不停車繳費服務，原定本月26日在青沙管制區實施，惟日前突然公布延至5月7日推行。運輸署今日(17日)宣布，除了4個客戶服務中心，下周一(20日）起，將在上環林士街及荃灣政府多層停車場增設專屬服務站，為的士業界辦理「易通行」車輛貼和司機卡。署長羅淑佩見傳媒時指，現時約5,000的士未有車輛貼，相信未來兩個月內可以處理餘下申請。

明起須到易通行網站預約 豁免1小時停車場收費

增設2個專屬服務站的開放時間為每日朝10晚9，的士車主和司機可由明日(18日)起到「易通行」網站或流動應用程式預約。為免混亂及減省排隊等候時間，的士車主和司機須提前預約，方能前往專屬服務站使用服務，另駕車前往專屬服務站的人士可獲豁免1小時停車場收費，署長羅淑佩相信，豁免1小時停車場收費已足夠讓司機申請，當局會彈性處理逾時車輛。

運輸署表示，專屬服務站將協助教導的士司機如何使用「易通行」流用應用程式分拆隧道費，另亦會在全港各區設立逾20個諮詢站，協助車主申請車輛貼、開立「易通行」戶口等；隧道費服務商亦會派大使，到全港9個專用加氣站協助的士車主和司機預約。

羅淑佩料未來2個月可處理

運輸署署長羅淑佩表示，目前全港有約1.8萬輛的士中，約1.3萬輛的士已有「易通行」車輛貼等，逾2.7萬的士司機已做好「易通行」司機證，換言之，全港現約5,000的士未申請「易通行」車輛貼，署方相信未來2個月內可處理到相關申請。她又指，今次增設上環和荃灣2個專屬服務站地點，深受的士業界歡迎，形容是方便的地點。