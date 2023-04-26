易通行｜5月7日青沙管制區啟用　收費廣場每方向減至3線

「易通行」不停車繳費服務下月7日起，率先在青沙管制區啟用，即尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道。隧道日後將改以設於尖山隧道近九龍出入口的「龍門架」收費。現設於尖山隧道北面的收費廣場，來回方向將各減至3條行車線和一條巴士專用行車線。

應保持安全速度「直行直過」

該「龍門架」會透過無線射頻識別技術(RFID)，以及配合自動車牌識別技術，讓車輛毋須停車即可繳費。「龍門架」現已裝有RFID天線裝置，閱讀途經汽車的「車輛貼」，而未能使用「易通行」的車輛，「龍門架」亦已安裝相關感應器量度車輛的長度和闊度，以及用閉路電視拍攝車輛，供署方之後按車種追回隧道費。

運輸署署長羅淑佩提醒，駕駛者日後通過「龍門架」時應保持安全速度「直行直過」，毋須停車。不過，下月青沙管制區原收費廣場位置仍會維持時速50公里，羅淑佩被問到能否提升速度時，回應稱日後如車流漸暢順，可考慮提高車速。