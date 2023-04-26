易通行｜5月7日青沙管制區啟用　收費廣場每方向減至3線

「易通行」不停車繳費服務下月7日起，率先在青沙管制區啟用，即尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道。隧道日後將改以設於尖山隧道近九龍出入口的「龍門架」收費。現設於尖山隧道北面的收費廣場，來回方向將各減至3條行車線和一條巴士專用行車線。
應保持安全速度「直行直過」
該「龍門架」會透過無線射頻識別技術(RFID)，以及配合自動車牌識別技術，讓車輛毋須停車即可繳費。「龍門架」現已裝有RFID天線裝置，閱讀途經汽車的「車輛貼」，而未能使用「易通行」的車輛，「龍門架」亦已安裝相關感應器量度車輛的長度和闊度，以及用閉路電視拍攝車輛，供署方之後按車種追回隧道費。
運輸署署長羅淑佩提醒，駕駛者日後通過「龍門架」時應保持安全速度「直行直過」，毋須停車。不過，下月青沙管制區原收費廣場位置仍會維持時速50公里，羅淑佩被問到能否提升速度時，回應稱日後如車流漸暢順，可考慮提高車速。
隧道收費員派「易通行」單張
由青沙管制區推行「易通行」當日起，所有人手收費亭和快易通車道將會停用，現場所見人手通道收費員在收取駕駛者隧道費時，會同時派發一份「易通行」宣傳單張。運輸署指，下月7日凌晨2時至5時會全面封閉青沙管制區，以便進行改道和剷除道路標記等工作，日後並會善用各隧道清拆收費亭後騰出的土地，不排除用作擴闊巴士轉乘站。
已發出逾66萬張車輛貼
截至昨日(25日)，當局已發出逾66萬張車輛貼，佔全港約82%已領牌車輛，當中約66%車輛已開立「易通行」戶口。羅淑佩形容，數字已較今年2月首次宣布推行「易通行」時「翻一番」，相信駕駛者已準備就緒使用新繳費模式。她又說，現時已有約18,300輛的士獲發車輛貼、約45,800名的士司機已購買司機卡或開立戶口。
至於其他隧道的推行時間表，羅淑佩指署方已計劃短時間內擴展至城門隧道及獅子山隧道，預計能盡快公布實施日期，而3條海底隧道和香港仔、大老山隧道，將在第二及第三階段處理。政府目標年內將「易通行」服務，推展至所有政府收費隧道。駕駛者日後只能用「易通行」繳費，不成功者可於14個工作日內，經「易通行」網站、應用程式，或按指示生成二維碼經轉數快、到便利店或客戶服務中心等補交。