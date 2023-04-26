易通行｜5月7日青沙管制區實施　收費廣場每方向減至3線

「易通行」不停車繳費服務下月7日起，率先在青沙管制區實施，即尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道。隧道日後將改以設於尖山隧道近九龍出入口的「龍門架」收費，現有設於尖山隧道北面的收費廣場，來回方向將各減至3條行車線和一條巴士專用行車線。

應保持安全速度「直行直過」

該「龍門架」會透過無線射頻識別技術(RFID)，以及配合自動車牌識別技術，讓車輛毋須停車即可繳費；所有人手收費亭和快易通車道日後將會取消。運輸署署長羅淑佩提醒，駕駛者日後通過「龍門架」時應保持安全速度「直行直過」，毋須停車。不過，下月青沙管制區原收費廣場位置仍會維持時速50公里，羅淑佩被問到能否提升速度時，回應稱日後如車流變得更暢順，可考慮提高車速。

至於其他隧道的推行時間表，羅淑佩指署方已計劃短時間內擴展至城門隧道及獅子山隧道，預計能盡快公布實施日期，而3條海底隧道和香港仔、大老山隧道，將在第二及第三階段處理。政府目標年內將「易通行」服務，推展至所有政府收費隧道。