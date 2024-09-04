星光大道增餐飲零售亭　議員指配合大型活動「留客」

新世界集團旗下非牟利機構AOS Management (HK) Limited早前獲康文署批出管理尖沙咀星光大道及梳士巴利花園的合約。根據AOS建議書，AOS今年第三季起會分階段升級星光大道和梳士巴利花園附近餐飲和零售銷售亭，明年首季會增加旅遊巴上落客區的銷售亭，而Outpost則會提供餐飲，支援舉辦活動。油尖旺區議員葉傲冬表示，星光大道目前有活動「吸客」，增加餐飲零售是為了「留客」，配合未來舉辦大型活動。 AOS Management (HK) Limited就管理、營運及保養位於尖沙咀海濱的星光大道及梳士巴利花園提交的建議書，並於今年4月獲宣佈為康文署接納，同月20日起開始為星光大道及梳士巴利花園提供為期15年的管理、營運及保養服務，首8年為固定合約，餘下7年的合約需由政府檢討機構表現後才決定是否延續。

增餐飲銷售亭 升級LED顯示屏 根據AOS的建議書，AOS建議會在星光大道和梳士巴利花園附近增設新餐飲和零售銷售亭，並升級現有銷售亭，旅遊巴上落客區附近亦會增設銷售亭，銷售餐飲美食。AOS亦建議增設新LED顯示屏，並升級現有指示牌為LED顯示屏，展示地圖及活動資訊，並以特色圖案鋪設星光大道向東延伸區域的行人路，以及增加綠化、遮蔭及環保設施、加強花棚的遮蔭功能、在新銷售亭頂部安裝太陽能板及設置更多回收箱等。 此外，AOS亦建議現時Outpost 改為靈活的室內空間，並提供餐飲服務設備，有需要時支援舉辦活動；以及策劃搬遷龍頭像至尖沙咀海濱其他地方，配合美化工程，而有關重置龍頭像的設計須待政府審視及准許。

AOS表示，計劃由機構斥資進行，餐飲和零售銷售亭、LED 顯示屏的升級，以及行人路美化工程將由今年第三季起分階段完成，而位處旅遊巴上落客區的銷售亭計劃則會於明年第一季度完成裝置。

每年舉辦至少12場活動 活動方面，AOS指，會按照與康文署簽訂合約的營運條款，每年至少舉行12場活動，涵蓋藝術、文化、旅遊、康樂和體育五個範疇，並持續優化海濱設施等，以及推廣香港電影、藝術及文化。 議員指活動「吸客」餐飲亭「留客」 油尖旺區議員葉傲冬表示，星光大道早前舉辦多啦A夢展覽等大型活動後，成功「吸客」，但現時餐飲銷售亭數量未能覆蓋整條星光大道，容易令人客流失，故AOS計劃是從硬件入手，在不同位置增加飲食銷售亭，「係用嚟留客」，配合未來大約每個月舉辦至少一場大型活動。

他又指，位於旅遊巴上落客區附近的龍頭像於1985年由當時市政局和旅遊協會設立，紀念國際龍舟節十周年，若重置可以騰出空間，亦可與時並進。 油尖旺區議員楊鎮華指，銷售亭升級後，將改變現有設計，並會設小簷篷可遮陰擋雨，「金銀色靚啲，襯返新時代」，並設互動的指示牌，遊人可以自助搜集目的地，亦較切合現代需要。他又指，星光大道亦會透過統一地磚延長至旅遊巴上落客區，引導遊人可以一直前行。 翻查星光大道網站，AOS今年4月分別就星光大道梳士巴利花園Outpost 和星光大道美食亭的營運及管理招標，而5月、6月及7月則三度就星光大道流動銷售車營運及管理招標。