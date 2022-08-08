星光大道擬開放予寵物 公眾諮詢尚餘一星期

政府擬將香港星光大道及尖沙咀東海濱平台花園一帶改為寵物共享公園，諮詢期由即日起至8月15日結束。

油尖旺區議會副主席朱子洛近日在社交平台發文指，接獲油尖旺民政事務處通知，康文署正就尖沙咀海濱改為寵物共享公園收集意見。朱子洛表示，康文署於去年9月已曾就相關議題諮詢公眾意見，不過當時收到反對聲音，故擱置計劃。今次康文署再次提出建議，將建議範圍排除了尖東商業區對開一段海濱長廊，並加入位於尖沙咀東（麼地道）公共運輸交匯處上蓋的尖沙咀東海濱平台花園範圍，相信是參考了上次諮詢後作出的折衷方案。如成功改為寵物共享公園，寵物主人將可帶領以繩牽引的狗隻及其他寵物享用該空間。

網民紛紛留言表示支持

朱子洛facebook呼籲，市民如有意見，可於諮詢期內向他反映，以便整合向政府轉達。不少市民紛紛留言讚好，認為香港寵物政策落後，應該盡快推行更多地方人寵共融，「人竉共享根本係文明社會基本，值得支持。只要配套做好（垃圾桶），狗主自律」、「絕對贊成」、「贊成所有海濱都開放比狗狗」、「我地上次都填左（咗）支持，估唔到最後竟然會唔批」、「其實各區都有好多公園根本都冇人踏足，每日都只有清潔工人清潔後就自己欣賞自己享受，實在太太太浪費⋯人又吾（唔）願去，狗想去又冇得入」，亦有市民表示「放狗無問題，但希望狗主自律」。