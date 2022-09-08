星晨旅遊清盤呈請聆訊將於11月處理　曾為本港首家上市旅行社

疫情持續，旅遊業陷入寒冬。老牌旅行社「星晨旅遊」年初宣布清盤，公司董事通過決議，啟動自動清盤程序，隨後召開債權人會議。其中債權人Lam Yee Shan Angel昨(7日)再入稟高等法院，申請將星晨旅遊清盤。根據司法機構網頁顯示，11月16日上午9時半，將開庭處理其清盤呈請聆訊。

曾為本港6大旅行社之一

星晨旅遊於1972年成立，至今已有50年歷史。不過，近年在疫情爆發下，生意大不如前，即使公司過去曾為147名僱員申請第一期及第二期「保就業」計劃，領取357萬元津貼，仍然經營困難。於2020年底，公司更曾遭債權人入稟高等法院申請清盤。當時的呈請人為V.O.S Aps，屬一間丹麥首都哥本哈根公司，主要為冰島、丹麥及北歐各國，提供旅行團服務。

資料顯示，星晨旅遊總部設於九龍灣國際交易中心，曾經為本港6大旅行社之一，以分店數量計，在香港排名第3，其廣告標語「星晨旅遊，在乎你感受」更深入民心。公司曾於1989年上市，為本港首間上市的旅行社。2012年遭母企星晨集團(542，曾改稱新嶺域，現稱富元國際集團)出售予獨立投資者，涉及1.38億元。直至2015年再賣盤予中資內房商花樣年(1777)，交易作價2.2億元。