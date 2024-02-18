星財政預算案隻字未提旅遊　江玉歡直言香港不能靠盛事走下去

新加坡日前公布新一份《財政預算案》，包括向全國生產力基金注資20億新加坡元，以投資退稅等企業補貼計劃擴大吸引外資投資能力，以及向符合條件家庭提供育兒短期住屋補助、下調學前教育中心收費等。香港立法會議員江玉歡指，新加坡副總理兼財長黃循財的演辭和《預算案》全文均沒有提及「tourism」(旅遊)字眼，形容當地把精力都放在優次最高的地方，包括鼓勵高質量的投資，繼而引入高科技及為當地人民創造高薪職位。

倡港將來靠策略發展而非盛事基建 江玉歡在社交網站發帖指，新加坡《預算案》亦重點提及如何增加全民生活水平，包括協助年輕人獲取更多知識、幫助中年人學習新的有用技術，以及花不少篇幅協助年輕家庭和長者等。她特別提到，《預算案》多次揚言新加坡若放慢腳步數年，在種種挑戰下「恐怕新加坡再也爬不上去」，難以應付龐大開支，最後最苦的也是基層，直言自己對此「心裡很有同感」。