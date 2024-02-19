春節黃金周 8日吸125萬內地客來港 超2018水平

一連8日內地春節黃金周前日(17日)結束，今年為疫情後首個農曆新年，內地訪港旅客人次亦開始「復常」。入境處在黃金周8日，錄得超過125萬人次內地旅客來港，超出2018年同期水平。但是否能將「人氣變成財氣」？有大型商場表示，新春黃金檔期生意報捷升20%，而立法會議員邵家輝亦稱，農曆新年訪港旅客人數尚算理想，但本港零售業銷情仍未復常，希望政府盡快爭取增加內地旅客消費免稅額上調至10萬元，與海南島看齊。旅遊業界則指，仍要努力吸引海外及過夜旅客來港。

一連8日內地春節黃金周由本月10日(年初一)開始並在17日完結，入境處初步錄得期間合共約143.6萬旅客人次訪港，當中125.5萬為內地旅客，平均每日內地旅客入境人次約15.7萬，較去年勞動節假期及國慶黃金周分別高25.3%及14.9%，而內地旅客入境最高峰日子為2月12日(年初三)，達約18.6萬人次。另外，根據旅遊業監管局的登記資料，內地春節黃金周期間，共有約1,980個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約6.6萬。

旅客訪港會到不同地方玩樂消費，文化體育及旅遊局指，訪港旅客足跡遍布西九文化區、香港迪士尼樂園、海洋公園等各個主要旅遊景點，其中昂坪360在年初一到年初八的訪客人數，比去年同期上升逾兩成半，超越疫情前同期水平；新鴻基地產旗下的新城市廣場在新春期間的人流及消費額較去年同期上升15%及20%，新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，餐飲、美妝護膚、珠寶鐘錶及超市百貨的生意額有明顯增長，部分商戶的生意額較去年同期更錄得50%的升幅。

文體旅局長楊潤雄指，新春的大型活動大受歡迎，帶動氣氛，相信旅客能夠感受到香港濃厚的春節氣氛和都會魅力；又指，政府會總結經驗為未來的協調工作及提升旅客訪港體驗繼續做好準備，吸引和歡迎旅客到訪。